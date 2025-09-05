3 órája
Ha túlsúlyban van a kálium, stresszmentesek leszünk a fűvel együtt
Tombol a kánikula, hiába mutat a naptár szeptembert. Az őszi gyepápolás a hőmérséklet és a csapadék alakulásától is függ. A kertész hasznos tanácsokat adott a gyep gondozásáról.
Hankó János békéscsabai kertész az őszi gyepápolás kapcsán kiemelte, a legfontosabb, hogy amíg tart a nagy meleg, az öntözés mennyiségét ne csökkentsük. A tápanyagnál nagyon fontos, hogy káliumtúlsúlyos legyen, felváltva a nitrogént.
A kálium a stressz elviselésében segít a fűnek
A békéscsabai Stark Adolf Kertbarát Kör elnöke hangsúlyozta, a nitrogén a zöldtömeget növeli, míg a kálium a stressz elviselésében segít a fűnek.
– Amikor granulátum formájában juttatjuk ki a tápanyagot, akkor nem maradhat el a kiszórás utáni öntözés, hogy az égést elkerüljük a gyepben – mondta a kertész. – Ez az égés az erős napfény és a műtrágya (amely nincs feloldva) találkozásával alakul ki.
Hankó János szólt arról, a felülvetés most végezhető ott, ahol kiritkult vagy elpusztult a fű. A felülvetésnél ne feledkezzünk indító tápanyagot kijuttatni, és természetesen a megfelelő öntözés biztosításáról is gondoskodjunk. Ezek betartásával lesz szép a gyep.
A heti egyszeri fűnyírás is az őszi gyepápolás titka is
Hankó János elmondta, mindig öt centiméter magasan tartja a gyepet, ez az optimális magasság, hiszen a hőséget, a kánikula miatti stresszt is jobban bírja így a fű. A heti egyszeri nyírást tartja a legmegfelelőbbnek. Ha ennél sűrűbben vágjuk a füvet, akkor rengeteg tápanyagot vonunk ki a talajból is, hiszen a fű azon részét vágjuk, ahol a raktározás történik. Amennyiben nagyon megkopasztjuk a gyepünket a hőségben, akkor a szép zöld pázsitból rövid időn belül tarló lesz.
A gyepnél is csak a jó alapokra lehet építkezni
A kertbarát kör elnöke kiemelte, látja és olvassa, hogy sok helyen a fű megbetegszik, a gyomok megjelennek az állományban, kiritkul a pázsit, amit a kártevők pusztítanak.
– A gyepnél is csak a jó alapokra lehet építkezni. Ahhoz, hogy szép füvünk legyen, ami hosszú ideig a kert vagy az udvar dísze, először a megfelelő környezetet kell kialakítani – hangsúlyozta. – A talajnak, amibe vetünk majd, illetve amire a gyepszőnyeget terítjük, jól összedolgozottnak kell lennie. Jó levegő- és vízáteresztő-képesség szükséges, amihez megfelelő talajszerkezet kell. A talajban a tápanyagok is megfelelő mennyiségben legyenek megtalálhatók.
Hankó János szerint legjobbak a hazai fűmagkeverékek
Kitért arra, talán a legfontosabb a vetőmag-kiválasztás. Saját tapasztalatai szerint a legjobbak a hazai fűmagkeverékek, ő a szarvasira esküszik.
– A keverékek összetételben hasonlítanak egymásra, hiszen ugyanaz a 3–4 fajta alkotja ezeket, de érdemes szem előtt tartani, hogy sok nem itthon termett – ecsetelte. – A vetésnél nagyon fontos az optimális mennyiség kijuttatása. Én mindig 5-6 dkg/m2 mennyiségben vetem a füvet. Mások kevesebbel. A vetésnél elengedhetetlen az indító tápanyag kijuttatása, én mindig komplex műtrágyát használok. Végül a megfelelő öntözés – leginkább az automata öntözés – biztosítása szükséges. Ha az általam felsoroltak teljesülnek, akkor a legfontosabb lépést megtettük, hogy szép gyepünk legyen.