Parkosítás

2 órája

Oázis a központban: összefogással születik új, virágos pihenőhely

Címkék#eredmények#filagória#Csanádapáca#park

Napról napra egyre szebb a végeredmény. Ezt a megállapítást tettük Csanádapáca központjában, ahol egy példás összefogásról hallottunk.

Csete Ilona

Amikor megírtuk, hogy lakossági kezdeményezésre névadót szerveztek a falunapon a csanádapácaiak, éppen ezen a helyen kellett a helyszínre érkezni.  

Pihenő övezetet alakítanak ki összefogással. Fotó: BMH

Az orvosi rendelő előtt, a Horváth Lajos téren felszámolták a gazt, kitakarították a parkot, nem is akárhogy. Összefogás eredményeként (jöttek önkormányzati képviselők, közmunkások, civilek) a település központjában olyan újabb pihenő övezetet alakítanak ki, ahol a szomszédos idősek otthonának a lakói is szívesen megfordulnak, az orvosi rendelőbe érkezők is egy kicsit megpihenhetnek. 

Az orvosi rendelő előtt parkosítanak. Fotó: BMH

Mórocz Ildikó polgármester elmondta, éppen ezért egy filagóriát is terveznek ott felállítani. Addig is virágosítanak, sövényt ültettek, készült sziklakert, füvesítenek. A locsolásba a közelben lakók is segédkeznek.

 

 

