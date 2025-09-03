Oázis a központban: összefogással születik új, virágos pihenőhely

Amikor megírtuk, hogy lakossági kezdeményezésre névadót szerveztek a falunapon a csanádapácaiak, éppen ezen a helyen kellett a helyszínre érkezni.

Pihenő övezetet alakítanak ki összefogással. Fotó: BMH

Az orvosi rendelő előtt, a Horváth Lajos téren felszámolták a gazt, kitakarították a parkot, nem is akárhogy. Összefogás eredményeként (jöttek önkormányzati képviselők, közmunkások, civilek) a település központjában olyan újabb pihenő övezetet alakítanak ki, ahol a szomszédos idősek otthonának a lakói is szívesen megfordulnak, az orvosi rendelőbe érkezők is egy kicsit megpihenhetnek.

Az orvosi rendelő előtt parkosítanak. Fotó: BMH

Mórocz Ildikó polgármester elmondta, éppen ezért egy filagóriát is terveznek ott felállítani. Addig is virágosítanak, sövényt ültettek, készült sziklakert, füvesítenek. A locsolásba a közelben lakók is segédkeznek.