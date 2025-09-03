2 órája
Oázis a központban: összefogással születik új, virágos pihenőhely
Napról napra egyre szebb a végeredmény. Ezt a megállapítást tettük Csanádapáca központjában, ahol egy példás összefogásról hallottunk.
Amikor megírtuk, hogy lakossági kezdeményezésre névadót szerveztek a falunapon a csanádapácaiak, éppen ezen a helyen kellett a helyszínre érkezni.
Az orvosi rendelő előtt, a Horváth Lajos téren felszámolták a gazt, kitakarították a parkot, nem is akárhogy. Összefogás eredményeként (jöttek önkormányzati képviselők, közmunkások, civilek) a település központjában olyan újabb pihenő övezetet alakítanak ki, ahol a szomszédos idősek otthonának a lakói is szívesen megfordulnak, az orvosi rendelőbe érkezők is egy kicsit megpihenhetnek.
Mórocz Ildikó polgármester elmondta, éppen ezért egy filagóriát is terveznek ott felállítani. Addig is virágosítanak, sövényt ültettek, készült sziklakert, füvesítenek. A locsolásba a közelben lakók is segédkeznek.
