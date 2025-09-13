szeptember 13., szombat

Program

34 perce

Összeállt a kolbászfesztivál zenei listája, ezek a koncertek várnak ránk

Címkék#Fásy Ádám#Csabai Kolbászfesztivál#Bagossy Brothers Company#Csík zenekar#Halott Pénz#koncert#Kolbászfesztivál

Hihetetlenül gazdag a felhozatal koncertekben az idei Csabai Kolbászfesztiválon a 3+2-től a Halott Pénzig.

Nyemcsok László

Minden a helyére került, akár már holnap kezdődhetne az idei Csabai Kolbászfesztivál, amit október 23-26. között rendeznek a CsabaParkban.

Kolbászfesztivál: hihetetlen koncertek várhatóak
A Csabai Kolbászfesztivál tele lesz sztárfellépőkkel.Fotó: MW

A nyitónapon a Mokry-sátorban többek között fellép: a Csík zenekar, a Bagossy Brothers Company, lesz Rakonczai Imre & The blue, a Munkácsy Arénában Krisz Rudi, majd az Emlékek éjszakája. Pénteken a Mokryban Beton.Hofi, utána Bohemian Betyárs, Parno Graszt, a Munkácsy Aréna színpadán Cypo Cirsus & Sirota Jennifer, utána Dánielfy  és Fergeteg Party Groovehouse.

A Mokryban szombaton 3+2 zenekar, Follow the Flow, Halott Pénz, a Munkácsyban Fásy Ádám és a Gipsy Kings, Tárkány Művek, Szalonna és bandája, Kacaj, Sterbinszky & Mynea. A Mokryban vasárnap Kicsi Gesztenye Klub, Alma együttes, NOX, Desh. A Munkácsyban Thomassy Party Band, K-osz Disco.

 

 

 

 

