Összeállt a kolbászfesztivál zenei listája, ezek a koncertek várnak ránk

Minden a helyére került, akár már holnap kezdődhetne az idei Csabai Kolbászfesztivál, amit október 23-26. között rendeznek a CsabaParkban.

A Csabai Kolbászfesztivál tele lesz sztárfellépőkkel.Fotó: MW

A nyitónapon a Mokry-sátorban többek között fellép: a Csík zenekar, a Bagossy Brothers Company, lesz Rakonczai Imre & The blue, a Munkácsy Arénában Krisz Rudi, majd az Emlékek éjszakája. Pénteken a Mokryban Beton.Hofi, utána Bohemian Betyárs, Parno Graszt, a Munkácsy Aréna színpadán Cypo Cirsus & Sirota Jennifer, utána Dánielfy és Fergeteg Party Groovehouse.

A Mokryban szombaton 3+2 zenekar, Follow the Flow, Halott Pénz, a Munkácsyban Fásy Ádám és a Gipsy Kings, Tárkány Művek, Szalonna és bandája, Kacaj, Sterbinszky & Mynea. A Mokryban vasárnap Kicsi Gesztenye Klub, Alma együttes, NOX, Desh. A Munkácsyban Thomassy Party Band, K-osz Disco.