Bejelentették a Jobbik békéscsabai jelöltjét

Kormányváltásra van szükség a Jobbik szerint, az ellenzéki párt mind a 106 választókerületben önállóan indít országgyűlési képviselőjelöltet – ismertette dr. Lukács László György, a Jobbik frakcióvezetője a pénteken a békéscsabai Kossuth téren tartott sajtótájékoztatón. Hozzátette: élhető, biztonságos Magyarországot szeretnének.

A Jobbik frakcióvezetője, dr. Lukács László György mutatta be az ellenzéki párt országgyűlési képviselőjelöltjét, Józsa Csabát.

Fotó: Licska Balázs

Békés vármegye 1. számú, békéscsabai központú választókerületében Józsa Csaba indul országgyűlési képviselőjelöltként. Azt mondta, azok érdekeit képviselné, akik becsülettel dolgoznak, de elfeledkeztek róluk. Szólt arról, hogy szerinte milyen változásokra lenne szükség az egészségügyi ellátásban, az oktatásban, a közbiztonság területén.