Választás 2026

24 perce

Bejelentették a Jobbik békéscsabai jelöltjét

Címkék#Békés vármegye#Józsa Csaba#választás#Jobbik

Bejelentették, hogy a Jobbik kit indít a 2026-os országgyűlési választáson Békés vármegye 1. számú, békéscsabai központú választókerületében.

Licska Balázs

Kormányváltásra van szükség a Jobbik szerint, az ellenzéki párt mind a 106 választókerületben önállóan indít országgyűlési képviselőjelöltet – ismertette dr. Lukács László György, a Jobbik frakcióvezetője a pénteken a békéscsabai Kossuth téren tartott sajtótájékoztatón. Hozzátette: élhető, biztonságos Magyarországot szeretnének.

A Jobbik frakcióvezetője, dr. Lukács László György mutatta be az ellenzéki párt országgyűlési képviselőjelöltjét, Józsa Csabát. 
Fotó: Licska Balázs

Békés vármegye 1. számú, békéscsabai központú választókerületében Józsa Csaba indul országgyűlési képviselőjelöltként. Azt mondta, azok érdekeit képviselné, akik becsülettel dolgoznak, de elfeledkeztek róluk. Szólt arról, hogy szerinte milyen változásokra lenne szükség az egészségügyi ellátásban, az oktatásban, a közbiztonság területén.

 

 

