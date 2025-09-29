Így még soha nem járt az Orient Expressz Csabán, sokan várták az állomáson - videóval

Mint a Viharsarok vasútja Facebook-oldalán a szerző, Tóth Gergő kiemelte, a ritka látványosság, az Orient Expressz sok érdeklődőt vonzott a peronokra a békéscsabai állomáson. A szerelvény mindössze nyolc percet időzött, majd útját a végállomás felé folytatta, az élen a 015-ös pályaszámú Astride mozdonnyal (SNCF BB 36000 sorozat).

Az Orient Expresszre sokan voltak kíváncsiak. Fotó: Viharsarok vasútja/Tóth Gergő

Tóth Gergő hozzátette, tudomása szerint Astride – különösen MÁV-csoportos színekben – még nem járt erre ablakos vonattal, így a mostani megjelenés igazi kuriózumnak számít.

Az Orient Expressz visszatért Békésbe

A világ leghíresebb vonata nem olyan régen, júniusban is járt Békés vármegyében. Akkor írtunk például arról, hogy sokakban felmerült a kérdés, hogy mennyibe kerül a jegy a világ leghíresebb vonatára. Az Orient Expressz vonatjegyárai több dologtól függenek, na de lássuk, mégis mitől. Hogy nem olcsók, az biztos.

