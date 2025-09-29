szeptember 29., hétfő

1 órája

Legendás vonat a Viharsarokban: az Orient Expressz újra Békéscsabán

Orient Expressz

Vasárnap este ismét rendkívüli élményben lehetett része a békéscsabai vasútállomásra kilátogatóknak. A legendás Orient Expressz érkezett meg a pályaudvarra kicsivel este 8 óra előtt – írta a Viharsarok Vasútja.

Beol.hu

Az Orient Expressz Békéscsabán
Az Orient Expresszre sokan voltak kíváncsiak. Fotó: Viharsarok vasútja/Tóth Gergő

Az Orient Expressz visszatért Békésbe

Júniusban Békés vármegyébe is ellátogatott a híres Orient Expressz. A jegyárak több tényezőtől függenek, de annyi biztos: nem olcsók.

Az év legnagyobb felnőtt bulija volt a Mamma Miában

A felnőtt bulik őszi éjszakái is elindultak és zajlanak a békéscsabai Mamma Miában.

Őrült buli a Mamma Miában

Fotók: Mamma Mia Békéscsaba/Facebook

Váratlan, de nem ismeretlen helyzet állt elő a buszközlekedésben

Egyelőre nem tudni, melyik cég viszi majd az utasokat 2026-tól a békési vármegyeszékhelyen. Ez is kiderült akkor, amikor szóba került a békéscsabai buszközlekedés csütörtökön a városi közgyűlés ülésén; mint ahogy az is, hogy a szolgáltatás mennyibe kerül évente az önkormányzatnak. Szarvas Péter polgármester – a korábbiakhoz képest – megdöbbentő számot mondott.

Közgyűlés Békéscsabán

Fotók: Bencsik Ádám

Amerikai életérzés költözött a volt Magtár épületébe

Két év után ismét egy vendéglátóhely nyílt Békéscsaba patinás épületében. Nem is akármilyen, hiszen ízig-vérig amerikai ízekkel, hamisítatlan tengerentúli hangulattal várja vendégeit a Holy’s Diner.

Szeptember 29-én, hétfőn nyitotta meg kapuit a Holy’s Diner.
Szeptember 29-én, hétfőn nyitotta meg kapuit Békéscsaba új amerikai street food étterme, a Holy’s Diner. Fotó: Beol.hu

Motorosok gurultak be a kórház elé

Motorosok tömege jelent meg a napokban a gyulai gyermekosztály előtt. A Viharsarki Motoros Csoport különleges céllal érkezett az intézményhez.

Motorosok tömege jelent meg a gyulai gyermekosztály előtt

Dübörög a Garabonciás Napok Békéscsabán

Színes, fiatalos, olykor meghökkentő látványvilágú elemekből épült fel a város főterén a GarabonCity. Idén kilenc iskola jelöltje küzd meg egymással a diákpolgármesteri címért, így a Csabai Garabonciás Napok kampánya a szokásosnál is izgalmasabbnak ígérkezik.

A Csabai Garabonciás Napok

Fotók: Dinya Magdolna

 

