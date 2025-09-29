30 perce
Legendás vonat a Viharsarokban: az Orient Expressz újra Békéscsabán
Vasárnap este ismét rendkívüli élményben lehetett része a békéscsabai vasútállomásra kilátogatóknak. A legendás Orient Expressz érkezett meg a pályaudvarra kicsivel este 8 óra előtt – írta a Viharsarok Vasútja.
Az Orient Expressz visszatért Békésbe
Júniusban Békés vármegyébe is ellátogatott a híres Orient Expressz. A jegyárak több tényezőtől függenek, de annyi biztos: nem olcsók.
Az év legnagyobb felnőtt bulija volt a Mamma Miában
A felnőtt bulik őszi éjszakái is elindultak és zajlanak a békéscsabai Mamma Miában.
Őrült buli a Mamma MiábanFotók: Mamma Mia Békéscsaba/Facebook
Váratlan, de nem ismeretlen helyzet állt elő a buszközlekedésben
Egyelőre nem tudni, melyik cég viszi majd az utasokat 2026-tól a békési vármegyeszékhelyen. Ez is kiderült akkor, amikor szóba került a békéscsabai buszközlekedés csütörtökön a városi közgyűlés ülésén; mint ahogy az is, hogy a szolgáltatás mennyibe kerül évente az önkormányzatnak. Szarvas Péter polgármester – a korábbiakhoz képest – megdöbbentő számot mondott.
Közgyűlés BékéscsabánFotók: Bencsik Ádám
Amerikai életérzés költözött a volt Magtár épületébe
Két év után ismét egy vendéglátóhely nyílt Békéscsaba patinás épületében. Nem is akármilyen, hiszen ízig-vérig amerikai ízekkel, hamisítatlan tengerentúli hangulattal várja vendégeit a Holy’s Diner.
Motorosok gurultak be a kórház elé
Motorosok tömege jelent meg a napokban a gyulai gyermekosztály előtt. A Viharsarki Motoros Csoport különleges céllal érkezett az intézményhez.
Motorosok tömege jelent meg a gyulai gyermekosztály előtt
Dübörög a Garabonciás Napok Békéscsabán
Színes, fiatalos, olykor meghökkentő látványvilágú elemekből épült fel a város főterén a GarabonCity. Idén kilenc iskola jelöltje küzd meg egymással a diákpolgármesteri címért, így a Csabai Garabonciás Napok kampánya a szokásosnál is izgalmasabbnak ígérkezik.
A Csabai Garabonciás NapokFotók: Dinya Magdolna