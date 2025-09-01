Parádés éjszakán érkezett az óriás

A Körös-vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KHESZ) ezúttal is részletesen beszámolt a Félhalmi-holtágból fogott óriáspontyról.

Az óriásponty a parádés éjszaka megkoronázásaként érkezett. Fotó: Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége/Facebook

Óriásponty érkezett

Adamik Balázs így számolt be a parádés éjszakáról: „Ezt az évet különlegesnek tekinthetem, mert évek óta horgászom a Félhalmi 5-ös holtágon, de igazi nagytestű halat még nem sikerült fognom, viszont ez az év teljesen más, mint az eddigiek. Idén több tíz kilogramm feletti pontyot is sikerült szákba terelnem, köztük egy húsz kiló felettit is.”

Parádés éjszaka, alvásra nem sok idő marad

Augusztus 5-én az esti órában érkeztem a Félhalmi 5-ös holtág partjára és csak egy éjszakai horgászatra volt lehetőségem, mivel reggel mennem kellett dolgozni, ekkor még nem sejtettem, hogy itt bizony alvásra nem sok időm lesz – folytatta az elbeszélést Balázs.

„A kipakolást követően végeztem egy kisebb etetést az általam eddig eredményesnek vélt helyekre. Az egyik etetés egy halas-húsos bojli-ból, egy kevés chilis főzött tigrismogyoróból, a másik pedig Robin Red-es bojliból és szintén tigrismogyoróból állt. Mind a bojlit és a tigrismogyorót is saját magam készítem már évek óta magamnak. Etetésre 24-30 milliméteres főzött, illetve 24 milliméteres oldódó bojlik kerültek.

Hajnali fél négy...

Az első kapás, egy 3,5 kilós amur 22.30 körül érkezett egy szem 20 milliméteres főzött Robin Red-es bojlira. Gyors újracsalizás és már ment is vissza a végszerelék a helyére. Fél óra elteltével újabb kapás, szintén a Robin Red-es bojlira, ő már egy darabosabb halnak mondható volt a maga 7 kilogrammjával. Éjfél után picivel, a másik felszerelésem is gazdára talált. Itt már nagy volt az öröm, hiszen az egy szem 24 milliméteres halas-húsos Carolina bojlit húzta el egy gyönyörű, 14,7 kilós tőponty.

Hajnali fél négykor csörgött az ébresztő, már hozzákezdtem a pakoláshoz, amikor a jobb oldali botomon kapás jelentkezett ismételten. A fárasztást követően sikerült megszákolnom egy 9 kg-os tőpontyot, ismételten a Robin Red-es bojlival. Alig raktam a bölcsőbe a halat, egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy a másik botomon egy komótos kapás jelentkezett, ismételten gazdára talált a 24 mm-es halas-húsos Carolina főzött bojlim.