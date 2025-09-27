szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

19°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Siker

47 perce

Egyméteres „aranyhalat” fogtak

Címkék#Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetség#Málik Richárd#aranyhal

Ritka szép küllemű halat fogtak a napokban Békéscsabán. A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége részletes beszámolót közölt a történtekről, az óriási ponty kifogásáról.

Papp Gábor

Ritka szép küllemű, óriási pontyról kapott beszámolót a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége, amelyet még augusztus végén terelt merítőhálóba Málik Richárd a Fás-tavon. A nyurga alkatú, 15,40 kiló tömegű és 100 centi hosszú, aranyos színezetben pompázó tőponty a nappali órákban, erőteljes, húzós kapással jelentkezett és a képek tanúsága szerint a halbölcsőt annak rendje és módja szerint végig érte – írta a KHESZ.

Málik Richárd ismét óriási pontyot fogott
Málik Richárd ismét óriási pontyot fogott. Fotó: KHESZ

Óriáspontyok jönnek

Tavaly júniusban számoltunk be arról, hogy 85 centis, több mint 20 kilós óriáspontyot fogott Málik Richárd a békéscsabai Fás-tóból. A hatalmas pontyot 25 perces fárasztás után sikerült megszákolni.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu