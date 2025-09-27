2 órája
Egyméteres „aranyhalat” fogtak
Ritka szép küllemű halat fogtak a napokban Békéscsabán. A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége részletes beszámolót közölt a történtekről, az óriási ponty kifogásáról.
Ritka szép küllemű, óriási pontyról kapott beszámolót a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége, amelyet még augusztus végén terelt merítőhálóba Málik Richárd a Fás-tavon. A nyurga alkatú, 15,40 kiló tömegű és 100 centi hosszú, aranyos színezetben pompázó tőponty a nappali órákban, erőteljes, húzós kapással jelentkezett és a képek tanúsága szerint a halbölcsőt annak rendje és módja szerint végig érte – írta a KHESZ.
Óriáspontyok jönnek
Tavaly júniusban számoltunk be arról, hogy 85 centis, több mint 20 kilós óriáspontyot fogott Málik Richárd a békéscsabai Fás-tóból. A hatalmas pontyot 25 perces fárasztás után sikerült megszákolni.
