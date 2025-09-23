A lőkösházi vonatról jelentkezett be Orbán Viktor

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Magyarország miniszterelnöke kedden Lőkösházára érkezik, ahol átadják a Békéscsaba és Lőkösháza közötti vasútvonal fejlesztését. Orbán Viktor korábbi üzenete szerint nemcsak a fővárosban, hanem a vidéken élők is számíthatnak a kormány figyelmére. Most újabb poszttal jelentkezett közösségi oldalán. – Ma átadjuk a felújított Békéscsaba-Lőkösháza vasúti szakaszt. Minden célunkat teljesítjük! – olvasható a kormányfő posztjában.

Orbán Viktor vonatra szállt. Forrás: Orbán Viktor/Facebook

Orbán Viktor Lőkösházára utazik

Orbán Viktor legutóbb idén tavasszal járt Békés vármegyében. Akkor dr. Takács Árpád főispán és Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere társaságában több területről is egyeztetett. Szóba került az agrárium és a feldolgozóipar fejlesztése, az ipari beruházások előmozdítása, valamint a fiatalok helyben tartását segítő képzési lehetőségek bővítése is.

Orbán Viktor beszédét 13 órától közvetíti a Hír tv.