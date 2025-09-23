szeptember 23., kedd

Tekla névnap

30°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Videó

1 órája

Presszó, fotó, rohanás – így telt Orbán Viktor csabai látogatása

Címkék#Orbán Viktor#videó#látogatás#Békéscsaba

A miniszterelnök békéscsabai látogatása nem csak a vasútállomást érintette. Orbán Viktor a csabai főtéren is járt, ahol sokan találkozhattak is vele. Néhány diák még egy közös fotót is készíthetett.

Beol.hu

Ahogy arról a korábbiakban már beszámoltunk, Lőkösházára várták a kormányfőt, ahol átadták a Békéscsaba és Lőkösháza közötti vasútvonal fejlesztését. Orbán Viktor korábbi üzenete szerint nemcsak a fővárosban, hanem a vidéken élők is számíthatnak a kormány figyelmére. A lőkösházi avatás előtt a miniszterelnök Békéscsabára érkezett. Ahogy az közösségi oldalán közzétett posztjában olvasható: A Viharsarokban is ragyogó napsütés! Békéscsaba fejlődik!  Több ezer új munkahely, felújított vasútvonal, új járművek! A vidék megerősítése nélkül nincs erős Magyarország – posztolta közösségi oldalán Lázár János, a fotón dr. Takács Árpád főispán, Orbán Viktor és Szarvas Péter polgármester társaságában látható.

Orbán Viktor Békéscsabán diákokkal fotózkodott.
Így telt Orbán Viktor békéscsabai látogatása. Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Presszó, fotó, rohanás – Orbán Viktor békéscsabai látogatása videón

Békéscsabai látogatásáról Orbán Viktor egy összeállítást is közzétett Presszó, fotó, rohanás címmel. – Le ne késsük a vonatot Lőkösházára! – írta óhaját a poszt alá, ami – mint már tudjuk – valóra is vált, hiszen a vonat vele együtt indult el Lőkösházára.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu