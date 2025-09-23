Presszó, fotó, rohanás – így telt Orbán Viktor csabai látogatása

Ahogy arról a korábbiakban már beszámoltunk, Lőkösházára várták a kormányfőt, ahol átadták a Békéscsaba és Lőkösháza közötti vasútvonal fejlesztését. Orbán Viktor korábbi üzenete szerint nemcsak a fővárosban, hanem a vidéken élők is számíthatnak a kormány figyelmére. A lőkösházi avatás előtt a miniszterelnök Békéscsabára érkezett. Ahogy az közösségi oldalán közzétett posztjában olvasható: A Viharsarokban is ragyogó napsütés! Békéscsaba fejlődik! Több ezer új munkahely, felújított vasútvonal, új járművek! A vidék megerősítése nélkül nincs erős Magyarország – posztolta közösségi oldalán Lázár János, a fotón dr. Takács Árpád főispán, Orbán Viktor és Szarvas Péter polgármester társaságában látható.

Így telt Orbán Viktor békéscsabai látogatása. Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Presszó, fotó, rohanás – Orbán Viktor békéscsabai látogatása videón

Békéscsabai látogatásáról Orbán Viktor egy összeállítást is közzétett Presszó, fotó, rohanás címmel. – Le ne késsük a vonatot Lőkösházára! – írta óhaját a poszt alá, ami – mint már tudjuk – valóra is vált, hiszen a vonat vele együtt indult el Lőkösházára.