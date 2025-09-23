Orbán Viktor: 160 km/órás vasút, új autópályák és 50 ezer munkahely vár az Alföldre

A kormányfő hangsúlyozta, a Fidesz-KDNP az egyetlen politikai közösség Magyarországon, amelynek van Alföld programja.

Lőkösházán mondott beszédét Orbán Viktor miniszterelnök. Fotó: Beküldött

– Idén elkészül a teljes M44-es autópálya, amely összeköti Békés vármegyét a magyar autópályákkal. Tervezés alatt áll az M47-es Békéscsaba-Debrecen autóút, az M4-es is épül egészen Berettyóújfaluig, ahonnan a határ már most is négy sávon érhető el – részletezte.

– A most elkészült vasúti pályaszakasz 30 kilométer, és következik a vasúti fejlesztés Szeged és Kiskunfélegyháza között. Ez három autópálya és az Alföldön keresztül haladó Budapest-Belgrád vasútvonallal három vasúti fejlesztés valósul, valósult meg. Ráadásul a kedden átadott vasútvonalon az eddigi 100 kilométer/óra helyett 160 kilométer/órával lehet majd közlekedni. A román oldalon is építik a Brassóig tartó szakaszt, amikor az is elkészül, 5 órával rövidül majd le a Budapesttől Brassóig, a Kárpátok lábáig tartó út.

Orbán Viktor hangsúlyozta, az Alföld program másik fejezete a munkahelyekről szól. Emlékeztetett arra, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter múlt héten jelentette be, hogy 280 milliárdos beruházást hoznak Békéscsabára. Egy nagy nemzetközi vállalat 2500 új munkahelyet teremt, amit a kormány 49 milliárd forinttal támogat. Enélkül a beruházás nem jöhetne létre.

– Az Airbus már itt van Gyulán. Kecskeméten hamarosan átadjuk a második nagy Mercedes gyárat, Szegeden a BYD, Békéscsabán a Vulcan és Debrecenben a BMW biztosít munkahelyeket. Mindez a közvetlen és a közvetett munkahelyekkel mintegy 50 ezer új álláshelyet jelent az Alföldön – emelte ki. – A következő 15 évben létrejön a Békéscsaba-Debrecen-Nagyszalonta gazdasági térség is.

