Ötvenezer új álláshelyet jelentett be Orbán Viktor
Ünnepélyes keretek között átadták kedden délután az óriási beruházás eredményeként fejlesztett Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonalat. Orbán Viktor Lőkösháza vasútállomásán beszédet is mondott. A miniszterelnök kitért a Békéscsabára érkező, 2500 munkahelyet teremtő üzemre, a vasút- és autópálya-építésekre, arra, hogy 15 éven belül létrejön a Békéscsaba-Debrecen-Nagyszalonta háromszög, illetve arra, hogy az Alföldön 50 ezer új álláshelyet hoznak létre.
Orbán Viktor Lőkösháza vasútállomásán felidézte egy regény történetét, amelyben soha meg nem érkező vonatok, lepukkant állomások jelennek meg. Hangsúlyozta, hogy a Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonal felújításával a térségben minden megváltozott, itt a lepukkant állomások és soha meg nem érkező vonatok helyett felújított állomások és modern, gyors vonatok vannak. Ugyanakkor a munka ezzel a beruházással nem ért véget. Emlékeztetett, hogy milyen problémával küzd Lőkösháza, Békés vármegye és a Dél-Alföld: 105 éve a trianoni békediktátummal leválasztották Magyarországot, benne Békés vármegyét a Kárpátok lábáig tartó részétől, a természetes vérkeringésétől.
Orbán Viktor Lőkösháza vasútállomásán: a Fidesz-KDNP rendelkezik csak Alföld-programmal
A miniszterelnök aláhúzta: a Fidesz-KDNP az egyetlen politikai közösség, amely rendelkezik Alföld-programmal.
- Ennek első fejezeteként idén teljesen elkészül az M44-es, amely összeköti Békés vármegyét a magyar autópályákkal, tervezik az M47-est Békéscsaba és Debrecen között, épül az M4-es, vasútvonalat fejlesztettek és fejlesztenek a jövőben is. A Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonalon a korábbi 100 helyett immár 160 kilométer/órás sebességgel lehet közlekedni, és ha elkészülnek a fejlesztéssel a romániai oldalon is, akkor öt órával rövidül a Budapest és Brassó, azaz a Kárpátok lába közötti út.
- A második fejezete pedig a munkahelyekről szólt. Kiemelte: ha munka van, akkor minden van. Egy 280 milliárd forintos beruházás eredményeként – amelyet a magyar kormány 49 milliárd forinttal támogat – Békéscsabára érkezik és 2500 munkahelyet teremt a Vulcan Shield Global. Az Airbus jelen van Gyulán, épül Kecskeméten a második Mercedes-gyár, Szegedre érkezik a BYD, hamarosan elkészül Debrecenben a BMW-gyár. Mindez a közvetlen és közvetett munkahelyekkel együtt 50 ezer új álláshelyet jelent az Alföldön. A következő 15 évben létrejön a Békéscsaba-Debrecen-Nagyszalonta gazdasági térség.
Fejlesztették a 30 kilométeres Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonalat
A Békéscsaba és Lőkösháza közötti vasútvonal 30 kilométeres szakaszát nettó 186 milliárd forintból fejlesztették. Korszerűsítették a teljes vágányhálózatot, felsővezetéki rendszert és energiaellátást. Új elektromos biztosítóberendezéseket építettek be. Akadálymentes, esővédett peronokat, aluljárókat alakítottak ki. Korszerűsítették a szabadkígyósi, a kétegyházi és a lőkösházi vasútállomást, továbbá többek között parkolókat, 5,5 kilométeren pedig zajvédő falat építettek. Új közúti felüljáró ugyancsak létesült.
Békéscsaba és térsége felkészült, most jön lendületbe
– Magyarország kormánya nem hagyta cserben a vidéket, Békés vármegyét, az ígéretének megfelelően helyzetbe hozta – mondta dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja. Átadták az M44-est, most pedig a Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonalat. Kitért arra, hogy aki utat épít, jövőt, aki pedig vasutat, fenntartható jövőt épít. A dualizmus óta nem volt ilyen közlekedésfejlesztés, mint most, Békés vármegyét bekapcsolták az ország vérkeringésébe.
Békéscsaba és térsége felkészült, és most jön lendületbe – húzta alá. A Vulcan Shield Global érkezésével a valaha volt legnagyobb beruházás valósul meg Békéscsabán, Békés vármegyében, tervezik a repülőtér fejlesztését számos más infrastrukturális beruházás mellett. A következő évek a térség fejlesztéséről szólnak majd, minden egyes beruházás a nagy egész egy részét jelenti. Olyan vármegyét építenek, amelynek pillérei között van
- az agrárium és a vidékfejlesztés,
- az iparfejlesztés,
- a szakképzés és a felsőoktatás,
- a megújuló turizmus.
Olyan vármegye szerepel a célok között, ahol mindenki megleli a számítását és tud érvényesülni, ahol jó élni és ahova jó hazatérni. Hangsúlyozta, hogy itt van innováció, jövőkép, van összetartó és teremtő közösség, a célok pedig világosak, és ennél fogva lesz eredmény is, amelyért azonban minden nap tenni kell. Mint fogalmazott, Békés vármegye képes bizonyítani, hogy saját jogon, saját teljesítménye alapján érdemes a figyelemre.
Gyula térségében hisznek az összefogás erejében
A Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonal átadásán Kónya István, Gyula alpolgármestere azt mondta, hogy Lőkösháza sikere az egész Gyulai járás sikere. Gyula, Elek, Kétegyháza és Lőkösháza egymás erősítésében, gyarapodásban érdekelt, cselekvő közösséget alkotnak, aminek az alappillérei közé tartozik a partnerség, a tisztelet, az őszinte segítségnyújtás és az eredmények elismerése. Hisznek a térségi összefogás erejében, a közös múlt, jelen és jövő miatt.
Várostérségként együtt dolgozták ki településfejlesztési javaslataikat, és azok megvalósítása is közösen zajlik, ami belterületi utak, kerékpárutak építését, vízelvezető csatornák korszerűsítését, piacok és orvosi rendelők megújítását, óvodák és iskolák fejlesztését, közterületi kamerarendszer kiépítését jelenti. Új gazdasági lehetőségek nyílnak a térség előtt azzal, hogy megnyíltak a schengeni határok, illetve a vasútfejlesztésnek és a kiépített közúti kapcsolatoknak köszönhetően.
Nemzetközi jelentőségű a Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonal
Erdős Norbert országgyűlési képviselő felidézte, hogy Lőkösháza 1949-ben vált önálló településsé – addig Elekhez tartozott –, és hogy ez nagyban volt köszönhető a vasútállomásnak. Kulcsfontosságúnak nevezte a 19. század közepén kiépül Szolnok-Arad vasútvonalat, és megjegyezte, hogy az 1920-as trianoni békediktátum milyen helyzetbe sodorta a lőkösháziakat is.
Hangsúlyozta, hogy a beruházásoknak köszönhetően, mint az M44-es és a Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonal fejlesztése előrelépett Békés vármegye. A nemzetközi jelentőségű, komoly teherforgalmat is lebonyolító Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonal kétvágányúvá vált, 160 kilométer/órás sebességgel is lehet rajta közlekedni.
A fejlesztések üzenik, hogy amit ígérnek, azt teljesítik is
Békés vármegye soha nem látott fejlődési pályára került – mondta Dankó Béla országgyűlési képviselő. A Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonal fejlesztését jövőbe mutató, valamint önmagán túlmutató befektetésnek nevezte, amely kiszámítható jövőt ad. Szólt a 125 kilométer hosszú M44-esről, és hogy számítanak annak továbbépítésére, amivel kapuvá válhat kelet felé Békés vármegye; valamint arról a 280 milliárd forintos gigaberuházásról, amellyel 2500 munkahelyet teremtenek.
A kormány felelősséget érez a vidék ügye iránt, ami hatalmas érték – folytatta. A fejlesztések azt üzenik, hogy Magyarország nemcsak Budapestből áll, hanem minden település közösségéből. Békés vármegye szerinte a szorgalom, a kitartás és az összefogás jelképe volt mindig is. Az ország ereje a családokban és a munkában rejlik. A fejlesztések jelzik, hogy Békés vármegye nem marad periférián, hanem erős része lesz a magyar gazdaságnak, és azt üzenik, hogy azt, amit ígérnek, teljesítik is.
