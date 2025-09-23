Ötvenezer új álláshelyet jelentett be Orbán Viktor

Békéscsaba és térsége felkészült, most jön lendületbe

– Magyarország kormánya nem hagyta cserben a vidéket, Békés vármegyét, az ígéretének megfelelően helyzetbe hozta – mondta dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja. Átadták az M44-est, most pedig a Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonalat. Kitért arra, hogy aki utat épít, jövőt, aki pedig vasutat, fenntartható jövőt épít. A dualizmus óta nem volt ilyen közlekedésfejlesztés, mint most, Békés vármegyét bekapcsolták az ország vérkeringésébe.

Békéscsaba és térsége felkészült, és most jön lendületbe – húzta alá. A Vulcan Shield Global érkezésével a valaha volt legnagyobb beruházás valósul meg Békéscsabán, Békés vármegyében, tervezik a repülőtér fejlesztését számos más infrastrukturális beruházás mellett. A következő évek a térség fejlesztéséről szólnak majd, minden egyes beruházás a nagy egész egy részét jelenti. Olyan vármegyét építenek, amelynek pillérei között van

az agrárium és a vidékfejlesztés,

az iparfejlesztés,

a szakképzés és a felsőoktatás,

a megújuló turizmus.

Olyan vármegye szerepel a célok között, ahol mindenki megleli a számítását és tud érvényesülni, ahol jó élni és ahova jó hazatérni. Hangsúlyozta, hogy itt van innováció, jövőkép, van összetartó és teremtő közösség, a célok pedig világosak, és ennél fogva lesz eredmény is, amelyért azonban minden nap tenni kell. Mint fogalmazott, Békés vármegye képes bizonyítani, hogy saját jogon, saját teljesítménye alapján érdemes a figyelemre.