50 ezer új munkahely, Alföld program és élő közvetítés Lőkösházáról – Békésben járt Orbán Viktor
Békésbe érkezett kedden Magyarország miniszterelnöke. Orbán Viktor Békéscsabán fiatalokkal is találkozott, Lőkösházán pedig átadta a felújított Békéscsaba-Lőkösháza vasúti szakaszt. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. szeptember 23-án.
Békésbe érkezett kedden Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János építési és közlekedési miniszter is.
Orbán Viktor és Lázár János már Békéscsabán
A Viharsarokban is ragyogó napsütés! Békéscsaba fejlődik! Több ezer új munkahely, felújított vasútvonal, új járművek! A vidék megerősítése nélkül nincs erős Magyarország
– posztolta közösségi oldalán Lázár János, a fotón dr. Takács Árpád főispán, Orbán Viktor és Szarvas Péter polgármester társaságában látható.
Orbán Viktor: 160 km/órás vasút, új autópályák és 50 ezer munkahely vár az Alföldre
Nem Önök jöttek miattunk, hanem mi jöttünk Önök miatt – kezdte Lőkösházán elmondott beszédét Orbán Viktor miniszterelnök. Kiemelte, 105 éve leválasztották Magyarországot, köztük Békés vármegyét a Kárpátok lábáig tartó térségtől, és ezzel megfosztották attól a természetes vérkeringéstől, ami élettel töltötte meg az itteni világot.
Békéscsaba-Lökösháza vasútvonal átadóFotók: Lehoczky Péter
Ötvenezer új álláshelyet jelentett be Orbán Viktor
Ünnepélyes keretek között átadták kedden délután az óriási beruházás eredményeként fejlesztett Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonalat. Orbán Viktor Lőkösháza vasútállomásán beszédet is mondott. A miniszterelnök kitért a Békéscsabára érkező,
- 2500 munkahelyet teremtő üzemre,
- a vasút- és autópálya-építésekre,
- arra, hogy 15 éven belül létrejön a Békéscsaba-Debrecen-Nagyszalonta háromszög, illetve arra, hogy az Alföldön 50 ezer új álláshelyet hoznak létre.
Vasútvonal átadó ünnepségFotók: Dinya Magdolna
A bringásoknak jó dolga lesz, mutatjuk, hol épülnek és újulnak meg bicikliutak
Hamarosan egy közel 1,8 milliárd forintos beruházás indul a békési vármegyeszékhelyen. A nagyszabású kerékpárút-fejlesztés keretében több helyszínen építenek bicikliutat, hiánypótló jelleggel, folyamatosabbá téve a hálózatot, valamint több helyszínen újítanak fel meglévő szakaszokat. A Beol.hu sorra vette, hogy hol várhatók munkálatok.
Egy pillanat alatt megtörtént a tragédia – ijesztően megugrott a gyermekbalesetek száma
Egyre több kisgyermek válik részesévé valamilyen balesetnek. Ha nem figyelünk, a tragédia egy pillanat alatt megtörténhet. A gyermekbalesetek számának emelkedése összefüggésbe hozható az e-rollerek térnyerésével is.
Eddig nem volt, így liftet is kap a népszerű békéscsabai iskola
Komoly beruházások indulhatnak rövidesen – ismertették a városfejlesztési cégnél. Részletezték is, hogy mi várható a Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnáziumban, pontosan milyen fejlesztésekre érkezik támogatás: érintett a tanuszoda, de liftről is szó van.
Újjászületett Békéscsaba ikonikus büféje
Kívül-belül megújulva nyitotta meg kapuit a vendéglátóhely, amely közel fél évszázada szolgálja ki vendégeit. A Kazinczy Büfé és Gofrizó minőségi alapanyagokkal, széles kínálattal és megfizethető árakkal várja az érdeklődőket.
Távozik a közkedvelt gyermekorvos, de megvan az utódja
Dr. Epres József házi gyermekorvos a több mint 35 éven át tartó gyermekorvosi munkáját idén szeptember 30-ával befejezi, nyugállományba vonul. Ugyanakkor megvan az utódja, akit be is mutattak.
Arcok, hangulatok jelennek meg a sajtófotó-kiállításon – videóval, galériával
Érdekes arcok, különleges hangulatok jelennek meg a BSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium aulájában. Itt nyílt meg a 43. alkalommal életre hívott magyar sajtófotó-kiállítás egyik része, itt kaptak helyet azok a fényképek, amelyek, bár nem érdemeltek ki díjat a szakmai zsűritől, a közönség figyelmére mindenképpen érdemesek.
Sajtófotó-kiállításFotók: Dinya Magdolna
