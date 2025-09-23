50 ezer új munkahely, Alföld program és élő közvetítés Lőkösházáról – Békésben járt Orbán Viktor

Ijesztően megugrott a gyermekbalesetek száma. Fotó: Shutterstock illusztráció

Eddig nem volt, így liftet is kap a népszerű békéscsabai iskola

Komoly beruházások indulhatnak rövidesen – ismertették a városfejlesztési cégnél. Részletezték is, hogy mi várható a Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnáziumban, pontosan milyen fejlesztésekre érkezik támogatás: érintett a tanuszoda, de liftről is szó van.

Több mint 215 millió forintos projekt indulhat a Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnáziumban. Fotó: MW

Újjászületett Békéscsaba ikonikus büféje

Kívül-belül megújulva nyitotta meg kapuit a vendéglátóhely, amely közel fél évszázada szolgálja ki vendégeit. A Kazinczy Büfé és Gofrizó minőségi alapanyagokkal, széles kínálattal és megfizethető árakkal várja az érdeklődőket.

Újjászületett Békéscsaba ikonikus büféje, megnyílt a Kazinczy Büfé és Gofrizó.

Távozik a közkedvelt gyermekorvos, de megvan az utódja

Dr. Epres József házi gyermekorvos a több mint 35 éven át tartó gyermekorvosi munkáját idén szeptember 30-ával befejezi, nyugállományba vonul. Ugyanakkor megvan az utódja, akit be is mutattak.

Ribárszki Péter polgármester mutatta be az új gyermekorvost, dr. Valentényi Évát. Fotó: Ribárszki Péter/Facebook

Arcok, hangulatok jelennek meg a sajtófotó-kiállításon – videóval, galériával

Érdekes arcok, különleges hangulatok jelennek meg a BSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium aulájában. Itt nyílt meg a 43. alkalommal életre hívott magyar sajtófotó-kiállítás egyik része, itt kaptak helyet azok a fényképek, amelyek, bár nem érdemeltek ki díjat a szakmai zsűritől, a közönség figyelmére mindenképpen érdemesek.