Hírösszefoglaló

1 órája

50 ezer új munkahely, Alföld program és élő közvetítés Lőkösházáról – Békésben járt Orbán Viktor

Békésbe érkezett kedden Magyarország miniszterelnöke. Orbán Viktor Békéscsabán fiatalokkal is találkozott, Lőkösházán pedig átadta a felújított Békéscsaba-Lőkösháza vasúti szakaszt. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. szeptember 23-án.

Beol.hu

Békésbe érkezett kedden Orbán Viktor miniszterelnök  és Lázár János építési és közlekedési miniszter is.

Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János építési és közlekedési miniszter Békésben
Dr. Takács Árpád, Békés vámegye főispánja, Orbán Viktor, Szarvas Péter és Lázár János. Forrás: Lázár János Facebook oldala

Orbán Viktor és Lázár János már Békéscsabán

A Viharsarokban is ragyogó napsütés! Békéscsaba fejlődik!  Több ezer új munkahely, felújított vasútvonal, új járművek! A vidék megerősítése nélkül nincs erős Magyarország 

– posztolta közösségi oldalán Lázár János, a fotón dr. Takács Árpád főispán, Orbán Viktor és Szarvas Péter polgármester társaságában látható.

Orbán Viktor: 160 km/órás vasút, új autópályák és 50 ezer munkahely vár az Alföldre

Nem Önök jöttek miattunk, hanem mi jöttünk Önök miatt – kezdte Lőkösházán elmondott beszédét Orbán Viktor miniszterelnök. Kiemelte, 105 éve leválasztották Magyarországot, köztük Békés vármegyét a Kárpátok lábáig tartó térségtől, és ezzel megfosztották attól a természetes vérkeringéstől, ami élettel töltötte meg az itteni világot.

 

Békéscsaba-Lökösháza vasútvonal átadó

Fotók: Lehoczky Péter

Ötvenezer új álláshelyet jelentett be Orbán Viktor

Ünnepélyes keretek között átadták kedden délután az óriási beruházás eredményeként fejlesztett Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonalat. Orbán Viktor Lőkösháza vasútállomásán beszédet is mondott. A miniszterelnök kitért a Békéscsabára érkező,

  •  2500 munkahelyet teremtő üzemre, 
  • a vasút- és autópálya-építésekre, 
  • arra, hogy 15 éven belül létrejön a Békéscsaba-Debrecen-Nagyszalonta háromszög, illetve arra, hogy az Alföldön 50 ezer új álláshelyet hoznak létre.
A fejlesztés után átadták a Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonalat, beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök is. Fotó: Dinya Magdolna

Vasútvonal átadó ünnepség

Fotók: Dinya Magdolna

A bringásoknak jó dolga lesz, mutatjuk, hol épülnek és újulnak meg bicikliutak

Hamarosan egy közel 1,8 milliárd forintos beruházás indul a békési vármegyeszékhelyen. A nagyszabású kerékpárút-fejlesztés keretében több helyszínen építenek bicikliutat, hiánypótló jelleggel, folyamatosabbá téve a hálózatot, valamint több helyszínen újítanak fel meglévő szakaszokat. A Beol.hu sorra vette, hogy hol várhatók munkálatok.

Kerékpárút-fejlesztések indulnak rövidesen, több békéscsabai helyszínt is érint a beruházás. Illusztráció: MW

Egy pillanat alatt megtörtént a tragédia – ijesztően megugrott a gyermekbalesetek száma

Egyre több kisgyermek válik részesévé valamilyen balesetnek. Ha nem figyelünk, a tragédia egy pillanat alatt megtörténhet. A gyermekbalesetek számának emelkedése összefüggésbe hozható az e-rollerek térnyerésével is.

Ijesztően megugrott a gyermekbalesetek száma. Fotó: Shutterstock illusztráció

Eddig nem volt, így liftet is kap a népszerű békéscsabai iskola

Komoly beruházások indulhatnak rövidesen – ismertették a városfejlesztési cégnél. Részletezték is, hogy mi várható a Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnáziumban, pontosan milyen fejlesztésekre érkezik támogatás: érintett a tanuszoda, de liftről is szó van.

Több mint 215 millió forintos projekt indulhat a Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnáziumban. Fotó: MW

Újjászületett Békéscsaba ikonikus büféje

Kívül-belül megújulva nyitotta meg kapuit a vendéglátóhely, amely közel fél évszázada szolgálja ki vendégeit. A Kazinczy Büfé és Gofrizó minőségi alapanyagokkal, széles kínálattal és megfizethető árakkal várja az érdeklődőket.

Újjászületett Békéscsaba ikonikus büféje, megnyílt a Kazinczy Büfé és Gofrizó.

Távozik a közkedvelt gyermekorvos, de megvan az utódja

Dr. Epres József házi gyermekorvos a több mint 35 éven át tartó gyermekorvosi munkáját idén szeptember 30-ával befejezi, nyugállományba vonul. Ugyanakkor megvan az utódja, akit be is mutattak.

Ribárszki Péter polgármester mutatta be az új gyermekorvost, dr. Valentényi Évát. Fotó: Ribárszki Péter/Facebook

Arcok, hangulatok jelennek meg a sajtófotó-kiállításon – videóval, galériával

Érdekes arcok, különleges hangulatok jelennek meg a BSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium aulájában. Itt nyílt meg a 43. alkalommal életre hívott magyar sajtófotó-kiállítás egyik része, itt kaptak helyet azok a fényképek, amelyek, bár nem érdemeltek ki díjat a szakmai zsűritől, a közönség figyelmére mindenképpen érdemesek.

Sajtófotó-kiállítás

Fotók: Dinya Magdolna

