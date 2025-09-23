24 perce
Orbán Viktor és Lázár János már Békéscsabán
Békésbe érkezett kedden Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János építési és közlekedési miniszter is.
Dr. Takács Árpád, Békés vámegye főispánja, Orbán Viktor, Szarvas Péter és Lázár János.
Forrás: Lázár János Facebook oldala
Ahogy azt korábban jeleztük, Békésbe érkezett kedden Orbán Viktor miniszterelnök – látogatására vele tartott Lázár János építési és közlekedési miniszter is. Orbán Viktort és Lázár Jánost is várják Lőkösházára, ahol átadják a felújított Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonalat.
A Viharsarokban is ragyogó napsütés! Békéscsaba fejlődik! Több ezer új munkahely, felújított vasútvonal, új járművek! A vidék megerősítése nélkül nincs erős Magyarország
– posztolta közösségi oldalán Lázár János, a fotón dr. Takács Árpád főispán, Orbán Viktor és Szarvas Péter polgármester társaságában látható.
