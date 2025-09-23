Orbán Viktor és Lázár János már Békéscsabán

Ahogy azt korábban jeleztük, Békésbe érkezett kedden Orbán Viktor miniszterelnök – látogatására vele tartott Lázár János építési és közlekedési miniszter is. Orbán Viktort és Lázár Jánost is várják Lőkösházára, ahol átadják a felújított Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonalat.

A Viharsarokban is ragyogó napsütés! Békéscsaba fejlődik! Több ezer új munkahely, felújított vasútvonal, új járművek! A vidék megerősítése nélkül nincs erős Magyarország

– posztolta közösségi oldalán Lázár János, a fotón dr. Takács Árpád főispán, Orbán Viktor és Szarvas Péter polgármester társaságában látható.

