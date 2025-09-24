szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

25°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Múlt és jelen

42 perce

Lázár János különleges fotót készített Gyulán

Címkék#Orbán Viktor#Lázár János#festmény#Póka György#miniszterelnök

Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János építési és közlekedési miniszter kedden Gyulára látogatott, ahol egyórás megbeszélést folytatott a városvezetéssel, dr. Görgényi Ernő polgármesterrel, Alt Norbert és Kónya István alpolgármesterekkel és dr. Csige Gábor jegyzővel. Az Orbán Viktorral folytatott tárgyaláson a helyi tervekről esett szó, és egy különleges fotó is készült.

Papp Gábor

Dr. Görgényi Ernő Facebook-oldalán kiemelte, a legfontosabb tervekről tájékoztatták Orbán Viktor miniszterelnököt és Lázár János minisztert, olyan elképzelésekről, amelyekhez állami támogatásra van szükségük. 

Orbán Viktor látogatásán fotózott Lázár János
Orbán Viktor látogatásán ismét elkészült a 11 évvel ezelőtt fotó „reprintje”, most Gyulán. Forrás: Dr. Görgényi Ernő Facebook oldala

Orbán Viktorral a helyi fejlesztésekről is egyeztettek

Ezek között szerepel a Gyulai Várfürdő további fejlesztése, a déli iparterület közművesítése, a volt 1-es iskola köznevelési célú rehabilitációja és a belterületi utak felújítása, valamint a Gyulahús további fejlesztése. A részletek megbeszélését a kijelölt minisztériumi tisztségviselőkkel folytatják a gyulaiak.

Készült egy „reprint” fotó is

Dr. Görgényi Ernő közzétett egy közös fotót is, amelyet, ahogy írta, régi kedves közös emlékük kapcsán készítettek el. A 2014. áprilisi országgyűlési választás előtti pénteken Szegeden tartott kampánygyűlést Orbán Viktor. Odautaztak Alt Norberttel, Kónya Istvánnal és Gajda Róberttel, akkori országgyűlési képviselővel, alpolgármesterrel. 

Különleges története van a fényképnek

Alt Norbert magával vitt egy festményt is, amit Póka György, gyulai alkotó készített és küldött a miniszterelnöknek. 

– Mondtam Norbinak, hogy ne is hozza, mert úgysem fogunk találkozni miniszterelnök úrral, hiszen több ezren leszünk a Dóm téren, esélyünk sem lesz odamenni hozzá – idézte fel a történteket dr. Görgényi Ernő. – Norbi mégis betette a csomagtartóba a festményt. Tele volt a szegedi Dóm tér, a közelébe sem jutottunk Orbán Viktornak. Végül mégis Norbinak lett igaza.

A 2014-ben az Algyői Halászcsárdában készült fotó. Forrás: Dr. Görgényi Ernő Facebook oldala

Elindultunk haza, Gyulára. Már induláskor megbeszéltük, hogy hazafelé eszünk egy jó halászlevet az Algyői Halászcsárdában. Úgy is lett, hazafele bementünk a Halászcsárdába. Betérve az étterembe láttuk, hogy ott vacsorázik Orbán Viktor és Lázár János. Megragadtuk a lehetőséget és átadtuk a Póka-képet, és kértünk egy közös fotót. Mivel nem volt velünk fényképész, ezért Lázár Jánost kértük meg a fénykép elkészítésére.


https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Ismét Lázár János készítette el a fotót

Most megismételtük ezt a több, mint egy évtizedes fotót, amit szintén Lázár János készített el, ezúttal dr. Görgényi Ernő irodájában.

– Norbival és Pistivel mi vagyunk ebben a vármegyében az egyetlen csapat, akik 2014-ben és ma is együtt, szövetségben dolgozunk szeretett városunkért, egyúttal megőrizve barátságunkat nem csak egymással, de Gajda Robival is – emelte ki dr. Görgényi Ernő.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu