Lázár János különleges fotót készített Gyulán

Dr. Görgényi Ernő Facebook-oldalán kiemelte, a legfontosabb tervekről tájékoztatták Orbán Viktor miniszterelnököt és Lázár János minisztert, olyan elképzelésekről, amelyekhez állami támogatásra van szükségük.

Orbán Viktor látogatásán ismét elkészült a 11 évvel ezelőtt fotó „reprintje”, most Gyulán. Forrás: Dr. Görgényi Ernő Facebook oldala

Orbán Viktorral a helyi fejlesztésekről is egyeztettek

Ezek között szerepel a Gyulai Várfürdő további fejlesztése, a déli iparterület közművesítése, a volt 1-es iskola köznevelési célú rehabilitációja és a belterületi utak felújítása, valamint a Gyulahús további fejlesztése. A részletek megbeszélését a kijelölt minisztériumi tisztségviselőkkel folytatják a gyulaiak.

Készült egy „reprint” fotó is

Dr. Görgényi Ernő közzétett egy közös fotót is, amelyet, ahogy írta, régi kedves közös emlékük kapcsán készítettek el. A 2014. áprilisi országgyűlési választás előtti pénteken Szegeden tartott kampánygyűlést Orbán Viktor. Odautaztak Alt Norberttel, Kónya Istvánnal és Gajda Róberttel, akkori országgyűlési képviselővel, alpolgármesterrel.

Különleges története van a fényképnek

Alt Norbert magával vitt egy festményt is, amit Póka György, gyulai alkotó készített és küldött a miniszterelnöknek.

– Mondtam Norbinak, hogy ne is hozza, mert úgysem fogunk találkozni miniszterelnök úrral, hiszen több ezren leszünk a Dóm téren, esélyünk sem lesz odamenni hozzá – idézte fel a történteket dr. Görgényi Ernő. – Norbi mégis betette a csomagtartóba a festményt. Tele volt a szegedi Dóm tér, a közelébe sem jutottunk Orbán Viktornak. Végül mégis Norbinak lett igaza.

A 2014-ben az Algyői Halászcsárdában készült fotó. Forrás: Dr. Görgényi Ernő Facebook oldala

Elindultunk haza, Gyulára. Már induláskor megbeszéltük, hogy hazafelé eszünk egy jó halászlevet az Algyői Halászcsárdában. Úgy is lett, hazafele bementünk a Halászcsárdába. Betérve az étterembe láttuk, hogy ott vacsorázik Orbán Viktor és Lázár János. Megragadtuk a lehetőséget és átadtuk a Póka-képet, és kértünk egy közös fotót. Mivel nem volt velünk fényképész, ezért Lázár Jánost kértük meg a fénykép elkészítésére.



Ismét Lázár János készítette el a fotót

Most megismételtük ezt a több, mint egy évtizedes fotót, amit szintén Lázár János készített el, ezúttal dr. Görgényi Ernő irodájában.