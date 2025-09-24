2 órája
Lázár János különleges fotót készített Gyulán
Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János építési és közlekedési miniszter kedden Gyulára látogatott, ahol egyórás megbeszélést folytatott a városvezetéssel, dr. Görgényi Ernő polgármesterrel, Alt Norbert és Kónya István alpolgármesterekkel és dr. Csige Gábor jegyzővel. Az Orbán Viktorral folytatott tárgyaláson a helyi tervekről esett szó, és egy különleges fotó is készült.
Dr. Görgényi Ernő Facebook-oldalán kiemelte, a legfontosabb tervekről tájékoztatták Orbán Viktor miniszterelnököt és Lázár János minisztert, olyan elképzelésekről, amelyekhez állami támogatásra van szükségük.
Orbán Viktorral a helyi fejlesztésekről is egyeztettek
Ezek között szerepel a Gyulai Várfürdő további fejlesztése, a déli iparterület közművesítése, a volt 1-es iskola köznevelési célú rehabilitációja és a belterületi utak felújítása, valamint a Gyulahús további fejlesztése. A részletek megbeszélését a kijelölt minisztériumi tisztségviselőkkel folytatják a gyulaiak.
Készült egy „reprint” fotó is
Dr. Görgényi Ernő közzétett egy közös fotót is, amelyet, ahogy írta, régi kedves közös emlékük kapcsán készítettek el. A 2014. áprilisi országgyűlési választás előtti pénteken Szegeden tartott kampánygyűlést Orbán Viktor. Odautaztak Alt Norberttel, Kónya Istvánnal és Gajda Róberttel, akkori országgyűlési képviselővel, alpolgármesterrel.
Különleges története van a fényképnek
Alt Norbert magával vitt egy festményt is, amit Póka György, gyulai alkotó készített és küldött a miniszterelnöknek.
– Mondtam Norbinak, hogy ne is hozza, mert úgysem fogunk találkozni miniszterelnök úrral, hiszen több ezren leszünk a Dóm téren, esélyünk sem lesz odamenni hozzá – idézte fel a történteket dr. Görgényi Ernő. – Norbi mégis betette a csomagtartóba a festményt. Tele volt a szegedi Dóm tér, a közelébe sem jutottunk Orbán Viktornak. Végül mégis Norbinak lett igaza.
Elindultunk haza, Gyulára. Már induláskor megbeszéltük, hogy hazafelé eszünk egy jó halászlevet az Algyői Halászcsárdában. Úgy is lett, hazafele bementünk a Halászcsárdába. Betérve az étterembe láttuk, hogy ott vacsorázik Orbán Viktor és Lázár János. Megragadtuk a lehetőséget és átadtuk a Póka-képet, és kértünk egy közös fotót. Mivel nem volt velünk fényképész, ezért Lázár Jánost kértük meg a fénykép elkészítésére.
Ismét Lázár János készítette el a fotót
Most megismételtük ezt a több, mint egy évtizedes fotót, amit szintén Lázár János készített el, ezúttal dr. Görgényi Ernő irodájában.
– Norbival és Pistivel mi vagyunk ebben a vármegyében az egyetlen csapat, akik 2014-ben és ma is együtt, szövetségben dolgozunk szeretett városunkért, egyúttal megőrizve barátságunkat nem csak egymással, de Gajda Robival is – emelte ki dr. Görgényi Ernő.
33 év után ismét hivatalos miniszterelnöki látogatás Gyulán – ezekről a témákról egyeztettek