33 év után ismét hivatalos miniszterelnöki látogatás Gyulán – ezekről a témákról egyeztettek

Orbán Viktor miniszterelnök kedden több Békés vármegyei településen járt, átadta a Lőkösháza-Békéscsaba vasútvonalat.

A gyulai városvezetés több témában is egyeztetett Orbán Viktorral és Lázár Jánossal. Fotó: Görgényi Ernő/Facebook

Orbán Viktor Gyulára is ellátogatott

A miniszterelnök elsőként Békéscsabára látogatott Lázár János építési és közlekedési miniszterrel közösen. A vármegyeszékhelyen dr. Takács Árpáddal, Békés vármegye főispánjával és Szarvas Péterrel, Békéscsaba polgármesterével egyeztettek.

A kormányfő ezt követően vonatra szállt, és Lőkösházára utazott, ahol átadták a felújított Békéscsaba-Lőkösháza vasúti szakaszt. Orbán Viktor itt beszélt a FIDESZ-KDNP Alföld Programjáról. Ezután a miniszterelnök Gyulára utazott Lázár Jánossal közösen, ahol egy órás megbeszélést folytattak dr. Görgényi Ernő polgármesterrel, Alt Norbert és Kónya István alpolgármesterekkel, illetve dr. Csige Gábor jegyzővel.

Több elképzelésről is egyeztettek

Dr. Görgényi Ernő a hivatalos miniszterelnök látogatás kapcsán a Facebook-oldalán kiemelte, a legfontosabb tervekről tájékoztatták Orbán Viktort és Lázár Jánost, amelyekhez állami támogatásra van szükség. Ezek között szerepel

a Gyulai Várfürdő további fejlesztése,

a déli iparterület közművesítése,

a volt 1-es iskola köznevelési célú rehabilitációja,

a belterületi utak felújítása, valamint

a Gyulahús további fejlesztése.

A részletek megbeszélését a kijelölt minisztériumi tisztségviselőkkel folytatják.

Videón a Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonal átadása