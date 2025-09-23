Slim fit pacal – Gyulán ebédelt a kormányfő

Kedden Gyulán, a Sörpincében tartotta ebédszünetét Orbán Viktor. Az étlapról a magyar konyha egyik tradicionális ételét, a pacalpörköltet választotta. – Szünet Gyulán. Sörpince, slim fit pacal, királyság – olvasható Orbán Viktor közösségi oldalán.

Orbán Viktor a Slim fit pacalt választotta. Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Orbán Viktor Gyulán ebédelt

Ahogy arról az origo.hu beszámolt, a poszt pillanatok alatt nagy figyelmet kapott, sokak szerint Orbán ezzel ismét megmutatta lazább oldalát.

A kormányfő Lőkösházán hangsúlyozta, a Fidesz-KDNP az egyetlen politikai közösség Magyarországon, amelynek van Alföld programja.

