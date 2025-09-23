szeptember 23., kedd

Slim fit pacal – Gyulán ebédelt a kormányfő

Címkék#pacal#ebéd#Orbán Viktor#Gyula

A magyar konyha egyik tradicionális étele került a kormányfő asztalára Gyulán. Orbán Viktor Gyulán szakított egy kis időt arra, hogy megebédeljen.

Beol.hu

Kedden Gyulán, a Sörpincében tartotta ebédszünetét Orbán Viktor. Az étlapról a magyar konyha egyik tradicionális ételét, a pacalpörköltet választotta. – Szünet Gyulán. Sörpince, slim fit pacal, királyság – olvasható Orbán Viktor közösségi oldalán. 

Orbán Viktor Gyulán ebédelt.
Orbán Viktor a Slim fit pacalt választotta. Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Orbán Viktor Gyulán ebédelt

Ahogy arról az origo.hu beszámolt, a poszt pillanatok alatt nagy figyelmet kapott, sokak szerint Orbán ezzel ismét megmutatta lazább oldalát.

A kormányfő Lőkösházán hangsúlyozta, a Fidesz-KDNP az egyetlen politikai közösség Magyarországon, amelynek van Alföld programja.

További részletekért kattintson folyamatosan frissülő cikkünkre.

 

