Slim fit pacal – Gyulán ebédelt a kormányfő
A magyar konyha egyik tradicionális étele került a kormányfő asztalára Gyulán. Orbán Viktor Gyulán szakított egy kis időt arra, hogy megebédeljen.
Kedden Gyulán, a Sörpincében tartotta ebédszünetét Orbán Viktor. Az étlapról a magyar konyha egyik tradicionális ételét, a pacalpörköltet választotta. – Szünet Gyulán. Sörpince, slim fit pacal, királyság – olvasható Orbán Viktor közösségi oldalán.
Orbán Viktor Gyulán ebédelt
Ahogy arról az origo.hu beszámolt, a poszt pillanatok alatt nagy figyelmet kapott, sokak szerint Orbán ezzel ismét megmutatta lazább oldalát.
A kormányfő Lőkösházán hangsúlyozta, a Fidesz-KDNP az egyetlen politikai közösség Magyarországon, amelynek van Alföld programja.
