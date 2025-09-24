Orbán Viktor: kinyíltak az ajtók, emelkedő pálya előtt Békés vármegye – videóval

Kitértünk a Békéscsaba-Lőkösháza vasúti fejlesztésre, a szingapúri Vulcan Shield Global békéscsabai gigaberuházására, de azt is megkérdeztük Orbán Viktortól, szokott-e csabai kolbászt enni.

Orbán Viktor miniszterelnökkel Gyulán készítettünk interjút. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Benkő Vivien Cher

– Miniszterelnök úr kedden adta át a Békéscsaba-Lőkösháza vasúti vonal fejlesztését, hogyan tudná ennek a beruházásnak a jelentőségét összefoglalni?

– Azért jöttünk, mert a már korábban eldöntött beruházások jutottak el a megszületés fázisába. Kormányzati szempontból elmondható, hogy Békés vármegye általában is nagyon nehéz. Ami az ország közepén van, azzal könnyebben boldogul az ember. Valaha persze Békés az ország közepén volt, csak Trianon miatt a szélére került. Békés vármegye fantasztikus erejű régiója volt Magyarországnak, ehhez képest a szélére szorult és nagyon nehéz itt újraindítani a vérkeringést – amputáció történt.

A békésieknek is igazuk volt, mert elég régóta követelték, mondogatták, hogy most már rájuk is sor kellene, hogy kerüljön. Szép dolog, hogy Kecskemét megfejlesztve, Szolnok talpon, Nyíregyháza boldogul, Debrecenben dimenzióváltás történt, de Békésben is itt az ideje, hogy valami történjen. Amikor leültünk több évvel ezelőtt, hogy hogyan lehet a békési élet lehetőségét kitágítani és a minőségét emelni, akkor kiderült: ahhoz, hogy itt beruházás, munkahely és fejlődés legyen, út kellene. Békéscsaba volt a legreménytelenebb helyzetben lévő város abból a szempontból, hogy valaha bekötik-e az ország autópálya-vérkeringésébe. Sikerült: az M44 elkészült. Történelmi tett, szerintem a békésiek sose hitték el, hogy elkészül, hiába ígérgették a politikusok, láttam a szemekben a hitetlenséget.

Ha pedig megvan az út, akkor ipari parkot kell csinálni. És ezzel még mindig nem vagyunk meg, mert szükséges munkaerő, az pedig csak szakképzéssel párosítva tud létrejönni. Közlekedés, ipari park, szakképzési centrum és aztán jöhet a beruházás – ezek a lépcsők. Ma azt tudom mondani, hogy Békés vármegyében olyan fejlesztések történtek, amelyek fogadóképessé teszik Békéscsabát a világ legmodernebb beruházásaira. Ez most kezdődik, az ajtók most nyílnak ki. A távlat szélesedik, a perspektíva magasodik és a következő években nagyléptékű fejlődés történik itt, hiszen megvan az összeköttetés az M44-gyel. Tervezés alatt a Békéscsaba-Debrecen négysávos út, megcsináltuk az új vágányt a Lőkösháza-Békéscsaba szakaszon, ahol már 160 kilométerrel lehet menni. A szegediek is megindultak, az ugyan a szomszéd vármegye, de mégiscsak egy régió, és a Belgrád-Budapest vasútvonalat is talán még az év során átadjuk. Debrecenben pedig egy egészen új ipari korszak kezdődik. Összefoglalva: ma már az egész térség úgy néz ki, mint mondjuk a Dunántúlon a Győr-Veszprém-Székesfehérvár háromszög, tehát nem egy-egy városról beszélünk, nem egy kistérségről, hanem egymással összekapcsolódó komoly ipari, kutató, tudományos, szakmai, kereskedelmi fejlesztési centrumokról és Békés vármegye ennek a része lett. Itt nem egyszerűen egy beruházásról van szó, hanem egy léthelyzet megváltoztatásáról: Békés vármegye egészen más jövő előtt áll most, mint egy-két évvel ezelőtt.