1 órája
Orbán Viktor: kinyíltak az ajtók, emelkedő pálya előtt Békés vármegye – videóval
Békés vármegye egészen más jövő előtt áll most, mint egy-két évvel ezelőtt – fogalmazott portálunknak adott interjújában Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfővel folytatott beszélgetésben sorra vettük a térségi beruházásokat.
Kitértünk a Békéscsaba-Lőkösháza vasúti fejlesztésre, a szingapúri Vulcan Shield Global békéscsabai gigaberuházására, de azt is megkérdeztük Orbán Viktortól, szokott-e csabai kolbászt enni.
– Miniszterelnök úr kedden adta át a Békéscsaba-Lőkösháza vasúti vonal fejlesztését, hogyan tudná ennek a beruházásnak a jelentőségét összefoglalni?
– Azért jöttünk, mert a már korábban eldöntött beruházások jutottak el a megszületés fázisába. Kormányzati szempontból elmondható, hogy Békés vármegye általában is nagyon nehéz. Ami az ország közepén van, azzal könnyebben boldogul az ember. Valaha persze Békés az ország közepén volt, csak Trianon miatt a szélére került. Békés vármegye fantasztikus erejű régiója volt Magyarországnak, ehhez képest a szélére szorult és nagyon nehéz itt újraindítani a vérkeringést – amputáció történt.
A békésieknek is igazuk volt, mert elég régóta követelték, mondogatták, hogy most már rájuk is sor kellene, hogy kerüljön. Szép dolog, hogy Kecskemét megfejlesztve, Szolnok talpon, Nyíregyháza boldogul, Debrecenben dimenzióváltás történt, de Békésben is itt az ideje, hogy valami történjen. Amikor leültünk több évvel ezelőtt, hogy hogyan lehet a békési élet lehetőségét kitágítani és a minőségét emelni, akkor kiderült: ahhoz, hogy itt beruházás, munkahely és fejlődés legyen, út kellene. Békéscsaba volt a legreménytelenebb helyzetben lévő város abból a szempontból, hogy valaha bekötik-e az ország autópálya-vérkeringésébe. Sikerült: az M44 elkészült. Történelmi tett, szerintem a békésiek sose hitték el, hogy elkészül, hiába ígérgették a politikusok, láttam a szemekben a hitetlenséget.
Ha pedig megvan az út, akkor ipari parkot kell csinálni. És ezzel még mindig nem vagyunk meg, mert szükséges munkaerő, az pedig csak szakképzéssel párosítva tud létrejönni. Közlekedés, ipari park, szakképzési centrum és aztán jöhet a beruházás – ezek a lépcsők. Ma azt tudom mondani, hogy Békés vármegyében olyan fejlesztések történtek, amelyek fogadóképessé teszik Békéscsabát a világ legmodernebb beruházásaira. Ez most kezdődik, az ajtók most nyílnak ki. A távlat szélesedik, a perspektíva magasodik és a következő években nagyléptékű fejlődés történik itt, hiszen megvan az összeköttetés az M44-gyel. Tervezés alatt a Békéscsaba-Debrecen négysávos út, megcsináltuk az új vágányt a Lőkösháza-Békéscsaba szakaszon, ahol már 160 kilométerrel lehet menni. A szegediek is megindultak, az ugyan a szomszéd vármegye, de mégiscsak egy régió, és a Belgrád-Budapest vasútvonalat is talán még az év során átadjuk. Debrecenben pedig egy egészen új ipari korszak kezdődik. Összefoglalva: ma már az egész térség úgy néz ki, mint mondjuk a Dunántúlon a Győr-Veszprém-Székesfehérvár háromszög, tehát nem egy-egy városról beszélünk, nem egy kistérségről, hanem egymással összekapcsolódó komoly ipari, kutató, tudományos, szakmai, kereskedelmi fejlesztési centrumokról és Békés vármegye ennek a része lett. Itt nem egyszerűen egy beruházásról van szó, hanem egy léthelyzet megváltoztatásáról: Békés vármegye egészen más jövő előtt áll most, mint egy-két évvel ezelőtt.
– Mennyire húzhatja meg ezt a fejlődést az a bejelentés, hogy a Vulcan Shield Global szingapúri cég 2500 új munkahelyet teremt Békéscsabán? Soha nem volt még ekkora mértékű munkahelyteremtés Békésben.
– A békésiek azzal küzdenek, hogy sok tehetséges gyerek van. Ha megnézem a kollégáimat, találok közöttük jónéhány békésit, ha megnézem a magyar szellemi életnek a felhozatalát, sok a békési, tehát jól látható, hogy itt születnek tehetséges gyerekek, vannak jó iskolák, aztán eljönnek Pestre. És arról panaszkodnak a békésiek, hogy egyre kevesebb az, aki marad. Nem is csak a pénzről van szó, de olyan jó minőségű munkahely kell, amely nem csak megélhetést biztosítja, hanem, ahol érzed, hogy egy komoly dolognak vagy a része. Most nem csak egy szívfájdalma, hanem egy stratégiai gondja is megoldódik a Békés vármegyeieknek azzal, hogy a világ egyik legmodernebb cége ideérkezik. Itt nemcsak az a lényeg, hogy 280 milliárd forintos fejlesztés 2500 munkahellyel, hanem az, hogy olyan terméket állítanak elő, ami a világ legfejlettebb technológiájához kötődik. Békés vármegye nem bekapcsolódik a magyar iparba, hanem a világszínvonalú nemzetközi iparba kapcsolódik be, és ne felejtsük el, hogy Gyulán már egyébként is van egy kis aviatika az Airbus céggel. Békéscsabán megállapodtunk a repülőtér fejlesztésében, Gyulán eldöntöttük, hogy újabb ipari területeket hozunk létre újabb beruházások céljára, a következő öt-tíz év, az emelkedő pálya lesz Békés vármegye számára.
Békéscsaba-Lökösháza vasútvonal átadóFotók: Lehoczky Péter
– Legutóbbi tavaszi látogatása során beszélt arról, fontos cél a Debrecen- Nagyszalonta-Békéscsaba gazdasági háromszög létrehozása. Ez a folyamat akkor jó irányba halad, ha jól értem.
– Csináljuk, a románok odaát szintén iparkodnak. Úgy érzem, hogy össze tud kapcsolódni a határ egyik és másik oldalán lévő két térség. Szót fogunk tudni érteni egymással, jól tudjuk a fogaskerekeket összeilleszteni.
– Kedden Békéscsabán találkozott dr. Takács Árpád főispánnal és Szarvas Péter polgármesterrel, Gyulán pedig tárgyalt dr. Görgényi Ernő polgármesterrel. Ezekről a találkozókról elmondható-e még valami?
– Semmit sem lehet jól látni Budapestről, vagy legalábbis olyan jól semmiképpen nem lehet látni, mint innen, helyből. Ahhoz, hogy jól lásson valaki valamit, komoly felkészültség, erős karakterek kellenek. Békés vármegye jól áll ebből a szempontból: komoly ember dr. Görgényi Ernő polgármester Gyulán, „tapasztalt öreg róka” vezeti Békéscsabát és dr. Takács Árpád főispán is egy kemény fickó. Tehát én azt hiszem, hogy erős az a csapat, amelyik ma a kormánnyal tárgyalásban áll fejlesztési ügyekben. A békéscsabai szakképzési centrum és a repülőtér fejlesztése, újabb ipari parkok létrehozása voltak a fő témák. Gyulán pedig léptékváltásra van szükség. Schengen eltűnt, nincs most már határ: szabadabban lehet mozogni, közlekedni, kereskedni, ami a turisztikában nagy lehetőséget nyitott ki Gyula előtt, amely egyébként is Magyarország egyik zászlóshajója, és itt vannak is fejlesztési tervek, különösen gyógyfürdő tekintetében. Igaz, hogy belekerülnek 5-6 milliárd forintba, de ezekről most tudtunk tárgyalni Lázár János építési és közlekedési miniszterrel együtt.
– Sokakat foglalkoztat a szabadkígyósi Wenckheim-kastély jövője. Márki-Zay Péter polgármester és a hódmezővásárhelyi önkormányzat ismét bejelentkezett rá. Helyi vezetők is jelezték, hogy szeretnék, ha itt maradna a kastély Békés megyei kezekben, mint a térség öröksége. Mit gondol, hogy lehet ezt a kérdést megnyugtatóan rendezni?
– A helyieknek van elsőbbsége, pont. Nem olyan bonyolult ügy.
– Jövő tavasszal választások lesznek. Lehet-e már tudni, hogy kik lesznek a Fidesz jelöltjei? Beszélhetünk-e konkrét nevekről Békés vármegyét érintően?
– Lehet tudni, hogy kik lesznek a jelöltjeink, általában a választókerületi elnökök fognak indulni. Kipróbált harcosaink vannak, úgy érezzük, hogy el tudunk számolni az elmúlt négy évünkkel. A Békés vármegyei képviselők joggal gondolják úgy, hogy történt azért néhány dolog, ami nélkülük nem történt volna meg. Ráadásul úgy látom, hogy nem fáradtak el. Komoly terveik vannak, most is paksamétával megyek haza innen, amik az ő terveik. Ha fejlődni akar a vármegye, akkor a választáson érdemes az ambiciózus fideszes képviselőket helyzetbe hozni.
– A korábbi években többször járt a Csabai Kolbászfesztiválon, idén láthatjuk-e Önt, szokott-e csabai kolbászt enni?
– Már régen nem láttak itt, de persze eszek kolbászt. Ha az embernek nincs otthon kolbásza és szalonnája, akkor nem érzi magát biztonságban – legalábbis én így nőttem fel, úgyhogy nekem mindig van. Vannak itt barátaim, akik meg is szoktak ajándékozni, meg egyébként én sem jövök ki a formából: az évi egy disznóölést megtartom otthon.
Ötvenezer új álláshelyet jelentett be Orbán Viktor - galériával, videóval