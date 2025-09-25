Ezen a hétvégén kell átállítani az órákat, idén korábban tekerünk

Bár a naptár szerint még csak most léptünk át az őszbe, az esték egyre hűvösebbek, a nappalok gyorsan rövidülnek. Ez egyben azt is jelenti, hogy közeledik a téli időszámítás kezdete. Az óraátállítás dátuma minden évben október utolsó vasárnapjára esik az uniós szabályozás szerint, idén pedig a megszokottnál kissé korábban jön el.

Évről évre felmerül a kérdés: meddig lesz még óraátállítás? Illusztráció: Shutterstock

Miért fontos az óraátállítás?

A módszer eredetileg az energiamegtakarítást szolgálta, de ma már sok szakértő vitatja, hogy valóban hasznos-e. Egyre több kutatás hívja fel a figyelmet: a szervezet belső órája, a cirkadián ritmus, lassabban követi le a változást, így fáradtabbnak, szétszórtabbnak érezhetjük magunkat. Nem ritka, hogy az átállás utáni napokban alvászavar, fejfájás, ingerlékenység jelentkezik.



A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Hogyan alkalmazkodjunk könnyebben?

Idén az óraátállítás dátuma: 2025. október 26., vasárnap, hajnalban kell a mutatókat 3 óráról 2 órára visszaállítani, így papíron egy órával tovább alhatunk. Ahogy a Szoljon.hu rávilágított, alvásszakértők és természetgyógyászok szerint érdemes már néhány nappal a váltás előtt fokozatosan alakítani a napirendet:

lefekvés előtt fél órával kevesebb képernyőidő,

korábbi elalvás

és reggeli fényterápia vagy friss levegőn tett séta segíthet.

A könnyű, korai vacsora és a rendszeres testmozgás szintén támogatja a belső óra átállását. Ha tehetjük, az első napokban tervezzünk nyugodtabb reggeleket, mert a figyelem lankadtabb lehet, ami a közlekedésben is kockázatot rejt.

Megkérdeztük a békéscsabaiakat: mit gondolnak az óraátállításról?

Uniós vita a folytatásról

Az Európai Parlament 2025 tavaszán ismét sürgette az Európai Bizottságot, hogy végleg vessen véget az évi kétszeri óraátállításnak. A képviselők szerint a mesterséges időváltás

felborítja a biológiai óránkat,

fáradtságot,

alvászavart,

sőt egészségügyi problémákat is okozhat,

miközben gazdasági veszteséget jelent a csökkenő koncentráció és a balesetek kockázata miatt.

A szakértők úgy vélik, a természetes időzónákhoz való visszatérés kiegyensúlyozottabb, egészségesebb életet és hosszú távon gazdasági előnyöket hozna – írja az MTI.