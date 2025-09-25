1 órája
Ezen a hétvégén kell átállítani az órákat, idén korábban tekerünk
Ahogy egyre hamarabb köszönt ránk a sötétedés, sokan már most érzik, hogy valami készül. Az óraátállítás hamarabb érkezik, mint tavaly: újra igazítanunk kell a mutatókat, és a változás pedig nemcsak az időmérőket érinti, hanem a szervezetünket is.
Bár a naptár szerint még csak most léptünk át az őszbe, az esték egyre hűvösebbek, a nappalok gyorsan rövidülnek. Ez egyben azt is jelenti, hogy közeledik a téli időszámítás kezdete. Az óraátállítás dátuma minden évben október utolsó vasárnapjára esik az uniós szabályozás szerint, idén pedig a megszokottnál kissé korábban jön el.
Miért fontos az óraátállítás?
A módszer eredetileg az energiamegtakarítást szolgálta, de ma már sok szakértő vitatja, hogy valóban hasznos-e. Egyre több kutatás hívja fel a figyelmet: a szervezet belső órája, a cirkadián ritmus, lassabban követi le a változást, így fáradtabbnak, szétszórtabbnak érezhetjük magunkat. Nem ritka, hogy az átállás utáni napokban alvászavar, fejfájás, ingerlékenység jelentkezik.
Hogyan alkalmazkodjunk könnyebben?
Idén az óraátállítás dátuma: 2025. október 26., vasárnap, hajnalban kell a mutatókat 3 óráról 2 órára visszaállítani, így papíron egy órával tovább alhatunk. Ahogy a Szoljon.hu rávilágított, alvásszakértők és természetgyógyászok szerint érdemes már néhány nappal a váltás előtt fokozatosan alakítani a napirendet:
- lefekvés előtt fél órával kevesebb képernyőidő,
- korábbi elalvás
- és reggeli fényterápia vagy friss levegőn tett séta segíthet.
A könnyű, korai vacsora és a rendszeres testmozgás szintén támogatja a belső óra átállását. Ha tehetjük, az első napokban tervezzünk nyugodtabb reggeleket, mert a figyelem lankadtabb lehet, ami a közlekedésben is kockázatot rejt.
Uniós vita a folytatásról
Az Európai Parlament 2025 tavaszán ismét sürgette az Európai Bizottságot, hogy végleg vessen véget az évi kétszeri óraátállításnak. A képviselők szerint a mesterséges időváltás
- felborítja a biológiai óránkat,
- fáradtságot,
- alvászavart,
- sőt egészségügyi problémákat is okozhat,
- miközben gazdasági veszteséget jelent a csökkenő koncentráció és a balesetek kockázata miatt.
A szakértők úgy vélik, a természetes időzónákhoz való visszatérés kiegyensúlyozottabb, egészségesebb életet és hosszú távon gazdasági előnyöket hozna – írja az MTI.
Addig is, amíg nincs uniós megállapodás, minden ősszel és tavasszal fel kell készülni a változásra. Arról se feledkezzünk meg, hogy bár digitális eszközeink automatikusan követik az új időt, az analóg fali- és karórák, autók órái vagy a sütő kijelzője továbbra is kézi igazítást igényelnek.
