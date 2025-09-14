Rossz motorolaj az autóban: pánikolni nem kell, de mihamarabb orvosolni igen

Egy-egy szervizperiódusnál mindig kardinális kérdés, hogy milyen motorolaj kerüljön bele az autóba. Sokan az olajcsere kérdését szakemberre bízzák, akik jó esetben mindig tudják, pontosan milyen olaj kerülhet egy-egy típusba. Viszont mi van akkor, ha saját magunk próbáljuk megoldani a dolgot és véletlenül nem azt az olajat raktuk bele az autónkba, mint ami a gyári előírás? Az már szerencsés dolog, ha ez egyáltalán kiderül, ugyanis ez sokszor nem feltétlenül jár annyira konkrét jelekkel, mint amikor például rossz üzemanyagot tankolunk.

Mindig figyeljünk oda a olajcserekor a gyári előírásokra, akkor biztosan nem lehet baj. Forrás: Shutterstock

Sokszor csak jóval később derül ki, hogy rossz volt az olajcsere

Szikora Zsolt békéscsabai autószerelő szerint, amennyiben rossz típusú motorolajat öntöttünk az autóba, annak hatásai nem azonnal fognak jelentkezni, így nagyon nehéz bebizonyítani azt, hogy a rossz motorolaj okozza a meghibásodást.

Azért írják elő az autógyártók a számukra megfelelő motorolaj specifikációit, mert azok képesek megteremteni a csapágyak kenési feltételeit, tehát az állagmegóvásra és a megfelelő kenésre szolgálnak. Sajnos azonban lehet, hogy csak több tízezer kilométer után jönnek ki olyan hibák a motorban, amelyek arra vezethetőek vissza, hogy valamikor rossz olajat öntöttek bele. Ilyen hibajelenség lehet például, hogy nyúlik a vezérműlánc vagy túlzottan kopnak a csapágyak

– fogalmazott.

Számos problémát okozhat a nem megfelelő olaj

Kiemelte, hogy egy adott viszkozitású motorolajon belül is a különböző autómárkák más-más specifikációjú termékeket igényelnek, szerinte erre kell elsősorban figyelni a vásárláskor. Ugyanakkor hozzátette, ha például túl sűrű olajat öntünk a motorba a szükségesnél, akkor gyakran előfordulhat az, hogy hidegen nincs megfelelő kenése a motornak, hiszen sokkal kevesebb olaj jut el a fontos helyekre. Ha pedig túl híg az olaj, akkor nem biztosít megfelelő kenést, főleg magas hőmérsékleten. De egy nem megfelelő olaj okozhat a súrlódás okozta túlmelegedést, alacsony olajnyomást, illetve fokozott iszaplerakódást is, de legrosszabb esetben teljes leállás vagy totális motorkár is keletkezhet.