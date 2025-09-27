50 perce
Hamarosan érkezik a nyugdíjkorrekció, tízezrekkel többet kapnak az idősek
A kormány döntésének értelmében jön a pótlólagos nyugdíjemelési korrekció. Mit jelent ez a gyakorlatban? Mennyi pénzt kapnak a nyugdíjasok? Mikor jön a nyugdíjkorrekció? Utánajártunk, és mutatjuk a válaszokat.
Az év utolsó négy hónapjában több anyagi segítséget is kapnak a magyar nyugdíjasok. Szeptemberben elkezdték a nyugdíjas élelmiszer-utalványok kézbesítését, októberben hamarabb érkezik a nyugdíj, és jön még a pótlólagos nyugdíjemelési korrekció, azaz nyugdíjkorrekció is.
Hányan kapták meg az élelmiszer-utalványokat?
Szeptember 1-jével megkezdődött a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványok kézbesítése. Ezeket december 31-ig lehet felhasználni hideg élelmiszer vásárlásra.
A napokban beszámoltunk róla, hogy már kétmillió nyugdíjas meg is kapta az utalványát. A Központi Statisztika Hivatal ,,nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők számáról” szóló táblázata szerint Magyarországon 2025 júliusában 2 millió 398 ezer regisztrált nyugdíjas volt. Ez azt jeleni, hogy a jogosultak közel 83 százalékához már szeptember vége előtt elértek az élelmiszer-utalványok. A kézbesítés még nem ért véget, egészen október 15-ig tart.
Hogyan reagáltak az üzletláncok a nyugdíjas élelmiszer-utalványokra?
Az utalványok miatt igazi háború alakult ki az üzletláncok között. Szeptember elején számoltunk be arról, hogy a Lidl és az Aldi között újabb front nyílt a nyugdíjas vásárlókért. Mindkét áruházlánc extra kedvezményekkel próbálja magához csábítani az utalványra jogosultakat. A Lidl szeptember 1-jétől elindított akciójában 5000 forint értékű élelmiszer-utalvány beváltása után 500 forintos kupont kapnak a nyugdíjasok. Ez összesen 3000 forint plusz kedvezményt jelent. A lehetőség minden magyarországi Lidl-ben elérhető egészen december 31-ig.
Az egyik legnagyobb konkurencia, az Aldi sem maradt tétlen. Válaszlépésként 1000 forintos kupont adnak minden 8000 forintos vásárlás után abban az esetben, ha fizetéskor legalább részben felhasználásra kerül az élelmiszer-utalvány. Az Aldi-nyugdíjaskupon legkésőbb október 31-ig érhető el. A kuponokat szeptember 1. és november 30. között lehet beváltani.
Szeptember közepén a SPAR Magyarország is beszállt a csatába, és plusz kedvezményekkel csábítja a nyugdíjas vásárlókat. Náluk 500 forintos kupont kapnak azok a vásárlók, akik legalább 5000 forint értékben fizetnek utalvánnyal.
Szeptember végén az Aldi ismét emelte a tét. A német áruházlánc kiemelte, különös figyelmet fordít a nyugdíjasokra, ezért a 30 ezer fontos utalványokat náluk meg is lehet duplázni. Ennek részleteiről korábban mi is beszámoltunk.
Októberben hamarabb jön a nyugdíj?
Normál esetben a nyugdíj utalása minden hónap 12-én történik, de mivel októberben ez vasárnapra esik, ugyanúgy, ahogy júliusban is, ezért hamarabb érkezik meg a pénz. A Magyar Államkincstár közleménye szerint ebben a hónapban 10-én, pénteken utalják a nyugdíjakat.
Lesz nyugdíjkorrekció 2025-ben?
A januári nyugdíjemelést, ami 3,2 százalékos volt, a várható inflációhoz igazította a kormány. Mivel ez előrejelzés, ezért előfordulhat, hogy a tényleges infláció ennél magasabb lesz. Ilyen esetekben, annak érdekében, hogy a nyugdíjak vásárlóereje ne csökkenjen, az év vége felé pótlólagos emelést kapnak a nyugdíjasok. Erre idén is készülhet minden jogosult.
Mennyi lesz a nyugdíjkorrekció 2025-ben?
A hivatalos közlés szerint 1,5 százalékos emelés várható. Mivel ez pótlólagos, ezért januárig visszamenőleg minden hónapra megkapják a nyugdíjasok:
- a különbözet kifizetése egy összegben történik,
- átlagosan 36 550 forint pluszpénzt kapnak majd a nyugdíjasok.
Mikor érkezik a nyugdíjkorrekció?
A januártól októberig járó különbözetet, ami a korábban említett 36 550 forint, novemberben kapják meg a nyugdíjasok. Decemberben már a megemelt nyugdíjakat folyósítják, ami egy átlag nyugdíj esetében 3 050 forint havi többletet jelent.
Ez összességében azt jelenti, hogy az év végi nyugdíjkorrekciónak köszönhetően 40 ezer forint pluszjuttatás jár az átlagnyugdíj esetében.
