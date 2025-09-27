Hamarosan érkezik a nyugdíjkorrekció, tízezrekkel többet kapnak az idősek

Az év utolsó négy hónapjában több anyagi segítséget is kapnak a magyar nyugdíjasok. Szeptemberben elkezdték a nyugdíjas élelmiszer-utalványok kézbesítését, októberben hamarabb érkezik a nyugdíj, és jön még a pótlólagos nyugdíjemelési korrekció, azaz nyugdíjkorrekció is.

Hamarosan érkezik a nyugdíjkorrekció. Forrás: Illusztráció: MW-archív

Hányan kapták meg az élelmiszer-utalványokat?

Szeptember 1-jével megkezdődött a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványok kézbesítése. Ezeket december 31-ig lehet felhasználni hideg élelmiszer vásárlásra.

A napokban beszámoltunk róla, hogy már kétmillió nyugdíjas meg is kapta az utalványát. A Központi Statisztika Hivatal ,,nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők számáról” szóló táblázata szerint Magyarországon 2025 júliusában 2 millió 398 ezer regisztrált nyugdíjas volt. Ez azt jeleni, hogy a jogosultak közel 83 százalékához már szeptember vége előtt elértek az élelmiszer-utalványok. A kézbesítés még nem ért véget, egészen október 15-ig tart.

Hogyan reagáltak az üzletláncok a nyugdíjas élelmiszer-utalványokra?

Az utalványok miatt igazi háború alakult ki az üzletláncok között. Szeptember elején számoltunk be arról, hogy a Lidl és az Aldi között újabb front nyílt a nyugdíjas vásárlókért. Mindkét áruházlánc extra kedvezményekkel próbálja magához csábítani az utalványra jogosultakat. A Lidl szeptember 1-jétől elindított akciójában 5000 forint értékű élelmiszer-utalvány beváltása után 500 forintos kupont kapnak a nyugdíjasok. Ez összesen 3000 forint plusz kedvezményt jelent. A lehetőség minden magyarországi Lidl-ben elérhető egészen december 31-ig.

Az egyik legnagyobb konkurencia, az Aldi sem maradt tétlen. Válaszlépésként 1000 forintos kupont adnak minden 8000 forintos vásárlás után abban az esetben, ha fizetéskor legalább részben felhasználásra kerül az élelmiszer-utalvány. Az Aldi-nyugdíjaskupon legkésőbb október 31-ig érhető el. A kuponokat szeptember 1. és november 30. között lehet beváltani.

Szeptember közepén a SPAR Magyarország is beszállt a csatába, és plusz kedvezményekkel csábítja a nyugdíjas vásárlókat. Náluk 500 forintos kupont kapnak azok a vásárlók, akik legalább 5000 forint értékben fizetnek utalvánnyal.