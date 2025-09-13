Mondatokká formálták örömüket és bánatukat a nyugdíjasok - galériával

A kultúra, a közösség, ami összeköt ezen a településen százakat. Kardoskút életében 39 éve él és nem veszít népszerűségéből a nyugdíjasok vers- és prózaíró pályázata. Az idei díjkiosztóra is megtelt a helyi művelődési ház, eljöttek a legtávolabbról (például Debrecenből, Budapestről) is a nevezők szombaton.

A nyugdíjasok 16 településről majd 100 alkotással pályáztak. A szerző felvétele

Vargáné Neller Borbála, a házigazdák nevében megköszönte azoknak a támogató segítségét (helyi önkormányzat, civilek), akiknek hála, idén is elkészült a Kardoskúti antológia (az előző évi pályaművekből összeállítás), és a díjkiosztón méltó módon köszönthették és megvendégelhették a díjazottakat.

Nyugdíjasok lelki frissességének az eszköze az írás

Sokszor elhangzott: 1986-ban, 39 éve hirdette meg az ötletgazda, Nagy Lászlóné ezt a pályázatot, amit azóta is éltetnek a lelkes pályázók és természetesen Kardoskút is. Hagyomány ez a javából. Ilyenkor az elszármazottak közül is többen hazalátogatnak a faluba, így tett Verasztó Lajos, Kardoskút díszpolgára is. Varga Pál polgármester bűvös számokról mesélt, amik meghatározzák a község idei évét: 75 éve lett önálló település Kardoskút.

– Az egyik legfiatalabb település a mi községünk, mégis olyan hely, ami mély gyökereire büszke. Idén, immár 39 éve, hogy e nívós rendezvénynek is házigazdái vagyunk – és sorolta a helyi aktualitásokat, majd az antológia születése kapcsán saját élményeiről is mesélt. Ajánlotta mindenkinek a nyomtatott, polcra helyezhető kis kötetet, ami nagy kincs online világunkban. S amikor olvassák az abban szereplő verseket, novellákat, jussanak eszükbe ezek az arcok, akik az idei találkozón is összemosolyogtak, akik visszatértek Kardoskútra és éltetik a majd 4 évtizedes hagyományt – ajánlotta a település vezetője.