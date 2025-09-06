Harcol a nyugdíjasokért az Aldi és a Lidl is

Mindkét áruházlánc extra kedvezményekkel próbálja magához csábítani azokat időseket, akik jogosultak a nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalványokra.

A Lidl a nyugdíjasok számára újabb, extra támogatást nyújt. Forrás: Illusztráció: shutterstock.com

A Lidl Magyarország szeptember 1-jétől indította el legújabb akcióját, amelynek keretében minden nyugdíjas vásárló 500 forintos kupont kap, ha legalább 5000 forint értékben váltja be élelmiszer-utalványát. A kuponokkal összesen akár 3000 forintnyi plusz kedvezményt lehet elérni, ráadásul további akciók is várják az időseket a Lidl Plus applikációban. A vásárlásra ösztönző lehetőség december 31-ig érhető el minden magyarországi Lidl áruházban, de kizárólag hidegélelmiszerre használható fel.

A cég kommunikációs vezetője, Tőzsér Judit közleményében hangsúlyozta: az intézkedéssel valódi segítséget szeretnének nyújtani a nyugdíjasoknak, hogy csökkenthessék mindennapi kiadásaikat, vagy több egészséges élelmiszerhez juthassanak hozzá.

Mivel csábítja az Aldi a nyugdíjasokat?

Nem sokkal a Lidl bejelentése után az Aldi is lépett. Az ő ajánlatuk szerint 1000 forintos kupont kaphat minden vásárló, aki legalább 8000 forintért vásárol, és fizetéskor – akár csak részben – felhasználja a nyugdíjasutalványt. Az Aldi-nyugdíjaskupon a készlet erejéig, de legkésőbb október 31-ig érhető el a pénztáraknál és szeptember 1-jétől november 30-áig váltható be.

Bernhard Haider, az Aldi Magyarország ügyvezető igazgatója szerint a támogatás azoknak nyújt közvetlen segítséget, akik jövedelmük nagy részét alapvető termékekre költik, így az áremelkedések őket különösen sújtják – írja a vg.hu.

A két áruházlánc közötti nyugdíjasutalvány-háború tehát javában zajlik, a végső döntés pedig a vásárlók kezében van.

Hétfőtől jönnek az utalványok

A postások szeptember 1-je és október 15-e között kézbesítik az utalványokat, melyeket december 31-ig lehet felhasználni hideg élelmiszer vásárlására. Be lehet váltani hazai kereskedelmi láncok üzleteiben, diszkontokban, pékségekben, hentesnél, zöldségesnél, piacon és az őstermelőknél. Ugyanakkor az utalványból nem lehet venni meleg ételt, alkoholt, dohányterméket, vegyipari árut, kozmetikai cikket.