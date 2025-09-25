1 órája
Ne a megszokott napon várja a nyugdíjat! Mutatjuk, mikor és mennyi érkezik!
Fontos bejelentés érkezett, ami minden nyugdíjast érint. A hír igaz, tényleg nem utalnak 12-én nyugdíjat. Rengeteg kérdés felmerült a hír kapcsán. Miért nem utalnak a szokásos időpontban? Nem lesz nyugdíj? Ha lesz, akkor mikor érkezik? Minden kérdést megválaszolunk.
Sok nyugdíjasnak érdemes odafigyelnie, mert a megszokott napon nem lesz utalás. Megijedni nem kell, mutatjuk a részleteket.
Az utolsó negyedév különösen kedvező az időseknek
Az idei év elején 3,2 százalékkal emelkedtek a nyugdíjak, így több mint 2,5 millió ember kapott segítséget. Októberben pedig további támogatás érkezik: minden jogosult megkapja a 30 ezer forint értékű hidegélelmiszer-utalványt. A kormány tájékoztatása szerint ezeket legkésőbb október 15-ig kézbesítik. De ezzel még nem ért véget a jó hírek sora, mert a kormány döntése értelmében januárig visszamenőleg 1,6 százalékos emelés jár az időseknek, amit novemberben egy összegben utalnak ki.
Mikor érkezik a nyugdíj októberben?
A Magyar Államkincstár közleménye szerint az októberi nyugdíj utalása más időpontban történik, mivel a szokásos dátum hétvégére esik. Normál esetben minden hónap 12-én kerül a bankszámlákra a nyugdíj. Októberben azonban 12-e vasárnapra esik, ezért a jogosultak már október 10-én, pénteken megkapják a pénzüket. Legutóbb júliusban fordult elő hasonló helyzet, akkor is előrébb hozták az utalást.
Mi történik azokkal, akik postai úton kapják?
Ez a változás kizárólag azokat érinti, akik bankszámlára kérik a járandóságukat. Akik postai úton kapják kézhez a nyugdíjat, továbbra is a Magyar Posta által kiadott kifizetési naptár szerint számíthatnak a kézbesítésre. Nekik érdemes ellenőrizni az előre megadott időpontokat, nehogy meglepetés érje őket.
Így tehát az októberi kifizetés kicsit előrébb jön, legkésőbb a hónap közepén érkezik az utalvány, novemberben pedig komoly összeggel nő a havi járandóság.
