Szeptemberben sem késő nyaralni, mutatunk néhány tippet
Bár Magyarországon szeptember végén és októberben már előkerülnek a vastagabb kabátok, ez még nem jelenti azt, hogy mindenhol vége a nyárnak. Európa és a világ számos tengerpartja még mindig ideális nyaralásra és a strandolásra.
A nyaralási szokások kezdenek átalakulni. A főszezon helyett egyre többen indulnak pihenni szeptemberben vagy éppen októberben. Azoknak a száma is nő, akik a csapatos vakáció helyett inkább egyedül fedezik fel a nyaralás örömeit.
Nyaralás egyedül?
Egyre többen választják az önálló utazást, nem kényszerből, hanem tudatosan: mert szeretnének kilépni a komfortzónájukból, elcsendesedni, felfedezni, és végre tényleg magukra figyelni. Összeszedtük, miért éri meg kipróbálni az egyre divatosabb solo tripet.
Nyár helyett ősszel?
Az őszi nyaralás egyre népszerűbb, hiszen a főszezon tömegei ekkorra már eltűnnek, az árak kedvezőbbek, és a hőmérséklet is elviselhetőbb, mint a nyári kánikulában. Érdemes alaposan átgondolni az úti célt, és tanulni kollégánk tanulságos történetéből, akinek egy valóságos rémálom volt a Horvátországba vezető út. Az elméletileg 7 és fél órás utat cirka 11 óra alatt sikerült megtenniük.
Leteszteltük a gyűlölt horvátországi fizetőkapukat, az eredmény szinte borítékolható volt
Megfelelő az időjárás az őszi nyaraláshoz?
A legfrissebb időjáráselőrejelzések szerint a szeptembertől novemberig tartó időszak nemcsak a tavalyinál, hanem az elmúlt évtizedek átlagánál is melegebb lehet. A szakemberek szerint ez azzal jár, hogy a nyár szinte észrevétlenül nyúlik tovább.
Hol érdemes nyaralni ősszel?
Az egyik legkedveltebb őszi úti cél Ciprus. A Földközi-tenger keleti részén fekvő sziget októberben is 25–28 fokos nappali hőmérséklettel várja a turistákat. A tenger vize ilyenkor is meleg, így Limassol vagy Ayia Napa strandjai tökéletesek a napfürdőzéshez. Ciprus ráadásul gazdag történelmi látnivalókban is, így a pihenés mellett kulturális élményekkel is feltöltekezhetünk.
Hasonlóan vonzó választás Görögország déli része, különösen Kréta és Rodosz. Az őszi időszakban itt is 23–27 fok közötti a hőmérséklet, a szigetek gasztronómiája és mediterrán hangulata pedig ilyenkor még inkább élvezhető, mivel elkerülhetjük a nyári tömeget. A bátrabbak felfedezhetik a szűk sikátorokat, vagy túrázhatnak a sziklás partok mentén, majd délután még mindig csobbanhatnak egyet a tengerben.
Ha valaki távolabbra vágyik, a Kanári-szigetek az ősz igazi paradicsoma. Tenerife, Gran Canaria vagy Lanzarote 25 fok körüli hőmérsékletet kínál novemberben is, a strandok mellett pedig különleges vulkanikus tájakkal, hegyi túrákkal és autentikus spanyol életérzéssel csábítanak. Az Atlanti-óceán itt egész évben fürdésre alkalmas, így az őszi hónapokban sem kell lemondani a vízi sportokról.
Az igazi felfedezőket várják történelmi tájak
Azoknak, akik az egzotikusabb célpontokat részesítik előnyben, Egyiptom is jó választás. Hurghada és Sharm el-Sheikh ősszel is 30 fok körüli hőmérsékletet kínál, a Vörös-tenger kristálytiszta vizében pedig színes korallzátonyokat csodálhatunk meg. Az őszi nyaralás itt nemcsak strandolásról, hanem búvárkodásról és kulturális kirándulásokról is szólhat, például Kairó vagy Luxor felfedezésével.
Egy őszi tengerparti vakáció tehát remek alternatívát kínál azoknak, akik meghosszabbítanák a nyarat. Legyen szó Ciprusról, Görögországról, a Kanári-szigetekről vagy Egyiptomról, a meleg napsütés, a kellemes tenger és a nyugodtabb környezet garantálja, hogy valódi feltöltődésben legyen részünk.
