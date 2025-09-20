Szeptemberben sem késő nyaralni, mutatunk néhány tippet

A nyaralási szokások kezdenek átalakulni. A főszezon helyett egyre többen indulnak pihenni szeptemberben vagy éppen októberben. Azoknak a száma is nő, akik a csapatos vakáció helyett inkább egyedül fedezik fel a nyaralás örömeit.

Nyaralás egyedül?

Egyre többen választják az önálló utazást, nem kényszerből, hanem tudatosan: mert szeretnének kilépni a komfortzónájukból, elcsendesedni, felfedezni, és végre tényleg magukra figyelni. Összeszedtük, miért éri meg kipróbálni az egyre divatosabb solo tripet.

Nyár helyett ősszel?

Az őszi nyaralás egyre népszerűbb, hiszen a főszezon tömegei ekkorra már eltűnnek, az árak kedvezőbbek, és a hőmérséklet is elviselhetőbb, mint a nyári kánikulában. Érdemes alaposan átgondolni az úti célt, és tanulni kollégánk tanulságos történetéből, akinek egy valóságos rémálom volt a Horvátországba vezető út. Az elméletileg 7 és fél órás utat cirka 11 óra alatt sikerült megtenniük.