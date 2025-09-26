Elhunyt az ország egyik legismertebb népművésze

Mély fájdalommal tudatta családja, hogy szeptember 22-én, életének 94. évében elhunyt Pesztránszki Károlyné (született Mórocz Erzsébet), akit a családja mellett a hímzés éltetett, az ország egyik legismertebb hímző asszonya volt. A népművész hosszú és tartalmas életének szemtanúja volt néhai férje, 3 gyermeke, 5 unokája és 7 dédunokája, valamint számtalan rokona, barátja és ismerőse.

A hímzés volt a mindene a családja után Pesztránszki Károlyné népművésznek. Fotó: Békés Megyei Népművészeti Egyesület

Elnyerte a megtisztelő „Hímző Népi Iparművész” címet

Erzsébet Nagyszénáson született, de házassága révén Szarvason élte felnőttkorát, munkássága a varrásban és a hímzésben teljesedett ki. Az idők során ő lett egyike azon keveseknek, akik élővé tették a népi kézimunkát, így elnyerte a megtisztelő „Hímző Népi Iparművész” címet. Kiállítások, pályázatok, szakkörök vezetése, népművészeti vásárok színesítették munkásságát és életét.

A hímzés területén is követte a tiszta forrás iránti elkötelezettséget

Tagja volt a Békés Megyei Népművészeti Egyesület csapatának, több felnőtt- és gyerekszakkör vezetőjeként képezte magát, majd tudását továbbadta, követve a „tiszta forrás” iránti elkötelezettségét. Számtalan kiállításán és megmérettetésen különböző témákat dolgozott fel – zászlókiállítás, egyházi textília, keresztelőtől a szemfedőig, Burda-öltözék pályázat, jelképek hímezve, népművészet a lakásban – valamint nagy sikerű és keresett kiadványa lett a Tűvel átdolgozott örökség című könyve.



Kilencven évesen jubileumi kiállítást rendeztek a népművész tiszteletére

Ismertsége és kapcsolatai átíveltek határokon, földrészeken, valamint megjelentették a „Ki kicsoda?” Szarvas 2000-2010 című kiadványban is. Kilencven évesen jubileumi kiállítást rendeztek vele és tiszteletére Szarvason, ahová az ország minden részéről érkeztek látogatók. Temetésének időpontját később teszik közzé.