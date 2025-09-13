1 órája
Vevő volt a közönség a Back ll Black és a Neoton Família koncertjére - fotók, videók
Csak gyűlt, gyűlt a közönség. Nem csoda, hiszen a a Szerencsejáték Zrt. a Hatoslottó megújulását 80 koncerttel ünnepli, és ingyenes minden, sztárok fémjelezte buli. Így volt ez pénteken este Békéscsaba főterén is.
Kell, hogy várj!, 220 felett, Nyár van, Santa Maria és a Neoton többi örökzöld slágere is felcsendült Békéscsaba főterén, a közönség pedig vevő volt rá. Miként a Back II Black formációra, melynek tagjai Csepregi Évához hasonlóan elmondták, szeretik a várost, az itt élő embereket, no, meg csabai kolbászt is.
A Neoton a műsorát mindig igyekszik izgalmassá tenni
– Szerencsére tobzódunk a slágerekben, széles a repertoár, és ezt elhoztuk most is Békéscsabára – hangsúlyozta Csepregi Éva. – A műsorunkat igyekszünk mindig újszerűvé, izgalmassá tenni, és új színpadképpel is készültünk. Ami pedig a csabai kolbászt illeti: sokfelé megfordultam a világban, de ez verhetetlen.
A csabai kolbász nem hiányozhatott az ajándékcsomagokból
Hogy azért az ízét ne felejtse Éva, a Neoton és a Back II Black sem, Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere és Nagy Ferenc alpolgármester ajándékcsomagokat adott átt, amikben természetesen a csabai kolbász, a csabagyöngye szőlőből készült pálinka és a Munkácsy-bor is benne volt.
A Neoton ismét elhozta legnagyobb slágereitFotók: Kiss Zoltán
A Neoton-dalokban benne lakik az egész Élet
Ezek után pedig a dübörögtek a fellépők, a közönség pedig megtöltötte Békéscsaba főterét, és élvezte a programot. Ahogy az egyik résztvevő elmondta, ennél már csak az lenne jobb, ha ő vinné el a hatoslottó aktuális főnyereményét. Annyit még hozzátett, az sem baj, ha ez áthúzódik a következő hétre. A zene, a slágerek folyamatosan szóltak, az emberek önfeledten szórakoztak. És ahogy Csepregi Éva mondta, úgy is lett: „A Neoton-dalokban benne lakik az egész Élet”.
Back II Black óriási koncertet adottFotók: Kiss Zoltán
Elstartolt a Szarvasi Szilvanapok: három színpadon dübörögnek a programok – galériával, videóval