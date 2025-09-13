szeptember 13., szombat

Kornél névnap

26°
+28
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A főnyereményre pályáznak

2 órája

Vevő volt a közönség a Back ll Black és a Neoton Família koncertjére - fotók, videók

Címkék#sláger#beol videó#Back II Black#közönség#Neoton#Békéscsaba

Csak gyűlt, gyűlt a közönség. Nem csoda, hiszen a a Szerencsejáték Zrt. a Hatoslottó megújulását 80 koncerttel ünnepli, és ingyenes minden, sztárok fémjelezte buli. Így volt ez pénteken este Békéscsaba főterén is.

Nyemcsok László

Kell, hogy várj!, 220 felett, Nyár van, Santa Maria és a Neoton többi örökzöld slágere is felcsendült Békéscsaba főterén, a közönség pedig vevő volt rá. Miként a Back II Black formációra, melynek tagjai Csepregi Évához hasonlóan elmondták, szeretik a várost, az itt élő embereket, no, meg csabai kolbászt is.

Csepregi Éva nagyot alkotott, tarolt a Neoton Csabán
A Neoton együttes is nagy sikert aratott Békéscsaba főterénFotó: Kiss Zoltán

A Neoton a műsorát mindig igyekszik izgalmassá tenni

– Szerencsére tobzódunk a slágerekben, széles a repertoár, és ezt elhoztuk most is Békéscsabára – hangsúlyozta Csepregi Éva. – A műsorunkat igyekszünk mindig újszerűvé, izgalmassá tenni, és új színpadképpel is készültünk. Ami pedig a csabai kolbászt illeti: sokfelé megfordultam a világban, de ez verhetetlen.

A csabai kolbász nem hiányozhatott az ajándékcsomagokból

Hogy azért az ízét ne felejtse Éva, a Neoton és a Back II Black sem, Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere és Nagy Ferenc alpolgármester ajándékcsomagokat adott átt, amikben természetesen a csabai kolbász, a csabagyöngye szőlőből készült pálinka és a Munkácsy-bor is benne volt.

A Neoton ismét elhozta legnagyobb slágereit

Fotók: Kiss Zoltán

A Neoton-dalokban benne lakik az egész Élet

Ezek után pedig a dübörögtek a fellépők, a közönség pedig megtöltötte Békéscsaba főterét, és élvezte a programot. Ahogy az egyik résztvevő elmondta, ennél már csak az lenne jobb, ha ő vinné el a hatoslottó aktuális főnyereményét. Annyit még hozzátett, az sem baj, ha ez áthúzódik a következő hétre. A zene, a slágerek folyamatosan szóltak, az emberek önfeledten szórakoztak. És ahogy Csepregi Éva mondta, úgy is lett: „A Neoton-dalokban benne lakik az egész Élet”.

 

Back II Black óriási koncertet adott

Fotók: Kiss Zoltán

 

 

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu