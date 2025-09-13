Vevő volt a közönség a Back ll Black és a Neoton Família koncertjére - fotók, videók

Kell, hogy várj!, 220 felett, Nyár van, Santa Maria és a Neoton többi örökzöld slágere is felcsendült Békéscsaba főterén, a közönség pedig vevő volt rá. Miként a Back II Black formációra, melynek tagjai Csepregi Évához hasonlóan elmondták, szeretik a várost, az itt élő embereket, no, meg csabai kolbászt is.

A Neoton együttes is nagy sikert aratott Békéscsaba főterénFotó: Kiss Zoltán

A Neoton a műsorát mindig igyekszik izgalmassá tenni

– Szerencsére tobzódunk a slágerekben, széles a repertoár, és ezt elhoztuk most is Békéscsabára – hangsúlyozta Csepregi Éva. – A műsorunkat igyekszünk mindig újszerűvé, izgalmassá tenni, és új színpadképpel is készültünk. Ami pedig a csabai kolbászt illeti: sokfelé megfordultam a világban, de ez verhetetlen.

A csabai kolbász nem hiányozhatott az ajándékcsomagokból

Hogy azért az ízét ne felejtse Éva, a Neoton és a Back II Black sem, Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere és Nagy Ferenc alpolgármester ajándékcsomagokat adott átt, amikben természetesen a csabai kolbász, a csabagyöngye szőlőből készült pálinka és a Munkácsy-bor is benne volt.