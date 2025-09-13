1 órája
Békés megye bulihétvégéje: Back II Black, Neoton és Szilvanapok egy időben
Csak gyűlt, gyűlt a közönség. Nem csoda, hiszen a a Szerencsejáték Zrt. a Hatoslottó megújulását 80 koncerttel ünnepli, és ingyenes minden, sztárok fémjelezte buli. Így volt ez pénteken este Békéscsaba főterén is. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. szeptember 13-án.
Kell, hogy várj!, 220 felett, Nyár van, Santa Maria és a Neoton többi örökzöld slágere is felcsendült Békéscsaba főterén, a közönség pedig vevő volt rá. Miként a Back II Black formációra, melynek tagjai Csepregi Évához hasonlóan elmondták, szeretik a várost, az itt élő embereket, no, meg csabai kolbászt is.
A Neoton a műsorát mindig igyekszik izgalmassá tenni
– Szerencsére tobzódunk a slágerekben, széles a repertoár, és ezt elhoztuk most is Békéscsabára – hangsúlyozta Csepregi Éva.
A Neoton ismét elhozta legnagyobb slágereitFotók: Kiss Zoltán
– A műsorunkat igyekszünk mindig újszerűvé, izgalmassá tenni, és új színpadképpel is készültünk. Ami pedig a csabai kolbászt illeti: sokfelé megfordultam a világban, de ez verhetetlen.
A Back II Black is színpadra lépett aznap este.
Back II Black óriási koncertet adottFotók: Kiss Zoltán
A Kékróka lehúzza a rolót, de a legendás szűcsmester munkássága fogalom marad - videóval
A minap még kinyitott, de jövő májustól végleg lehúzza a rolót a legendás békéscsabai szűcsüzlet. A kínai pufi dzsekik, a fogyasztói társadalom és az utánpótlás hiányának áldozata a bolt, rengeteg vélemény érkezett, a Kékróka bezárásával kapcsolatban ezeket is összefoglaljuk.
A piacozók meglepődtek: táncba vitték őket szombat reggel - galériával, videóval
Valami itt készülődik! A piac sarkán csinos, népviseletbe öltözött fiatalok gyülekeztek, nem tudtuk mire vélni a jelenlétüket. Ám amikor a zenekar mögött fel- és bevonultak és a piactérre, azonnal minden megváltozott.
Flasmob az orosházi piacon. Szuper volt a hangulat szombaton reggel.Fotók: A szerző felvétele
Óriási razzia indul a műanyag palackoknál, kérdéses az 50 forint
Országos razziát indít a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az ellenőrzések előterében az 50 forintos műanyag palackok állnak, valamint a környezetbarátságra utaló címkék.
Új csarnokot avatott Békésben a világ egyik vezető robotgyártó cége
Jelentős beruházással bővítette füzesgyarmati gyárát a napokban a világ egyik vezető robotgyártó cége. A KUKA mintegy 40 országban van jelen, a füzesgyarmati az egyik legfontosabb hazai gyártóegységük.
Megnyílt az új fogászati centrum Békéscsabán, sorra jelentkeznek be
Komplex fogászati szolgáltatást nyújt a legkorszerűbb eszközökkel felszerelt, a legprofibb szakembereket maga mögött tudó, minap megnyitott Aviora Med fogászati centrum Békéscsabán. Diagnosztikától, fogszabályzástól a gyermek- és felnőtt fogászatig, a szájsebészetig széles a paletta. Ingyenes állapotfelmérést végeznek, konzultációt biztosítanak.
Komplex fogászati szolgáltatást nyújt a legkorszerűbb eszközökkel felszerelt, a minap megnyitott Aviora Med fogászati centrum Békéscsabán, a dr. Becsey Oszkár utcában, frekventált, jól megközelíthető helyen, ingyenes parkolásra pedig az igatlanon belül lehetőség van.
Elstartolt a Szarvasi Szilvanapok: három színpadon dübörögnek a programok – galériával, videóval
Három napon át pezsgő programokkal telik meg Szarvas belvárosa. A Szarvasi Szilvanapok idén is a térség egyik legnagyobb gasztronómiai és kulturális eseménye.
27. Szarvasi SzilvanapokFotók: Beol.hu
Ilyen még nem volt: a férj és a feleség egyszerre kapott állami kitüntetést
Fontos változás lépett életbe a Taj-kártyáknál, sokba kerül, ha erre nem figyel