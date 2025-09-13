Békés megye bulihétvégéje: Back II Black, Neoton és Szilvanapok egy időben

Kell, hogy várj!, 220 felett, Nyár van, Santa Maria és a Neoton többi örökzöld slágere is felcsendült Békéscsaba főterén, a közönség pedig vevő volt rá. Miként a Back II Black formációra, melynek tagjai Csepregi Évához hasonlóan elmondták, szeretik a várost, az itt élő embereket, no, meg csabai kolbászt is.

A Neoton együttes is nagy sikert aratott Békéscsaba főterénFotó: Kiss Zoltán

A Neoton a műsorát mindig igyekszik izgalmassá tenni

– Szerencsére tobzódunk a slágerekben, széles a repertoár, és ezt elhoztuk most is Békéscsabára – hangsúlyozta Csepregi Éva.