Hírösszefoglaló

3 órája

Békés megye bulihétvégéje: Back II Black, Neoton és Szilvanapok egy időben

Csak gyűlt, gyűlt a közönség. Nem csoda, hiszen a a Szerencsejáték Zrt. a Hatoslottó megújulását 80 koncerttel ünnepli, és ingyenes minden, sztárok fémjelezte buli. Így volt ez pénteken este Békéscsaba főterén is. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. szeptember 13-án.

Beol.hu

Kell, hogy várj!, 220 felett, Nyár van, Santa Maria és a Neoton többi örökzöld slágere is felcsendült Békéscsaba főterén, a közönség pedig vevő volt rá. Miként a Back II Black formációra, melynek tagjai Csepregi Évához hasonlóan elmondták, szeretik a várost, az itt élő embereket, no, meg csabai kolbászt is.

Neoton koncert Békéscsabán
A Neoton együttes is nagy sikert aratott Békéscsaba főterénFotó: Kiss Zoltán

 

A Neoton a műsorát mindig igyekszik izgalmassá tenni

– Szerencsére tobzódunk a slágerekben, széles a repertoár, és ezt elhoztuk most is Békéscsabára – hangsúlyozta Csepregi Éva. 

A Neoton ismét elhozta legnagyobb slágereit

Fotók: Kiss Zoltán

– A műsorunkat igyekszünk mindig újszerűvé, izgalmassá tenni, és új színpadképpel is készültünk. Ami pedig a csabai kolbászt illeti: sokfelé megfordultam a világban, de ez verhetetlen.

A Back II Black is színpadra lépett aznap este.

Back II Black óriási koncertet adott

Fotók: Kiss Zoltán

A Kékróka lehúzza a rolót, de a legendás szűcsmester munkássága fogalom marad - videóval

A minap még kinyitott, de jövő májustól végleg lehúzza a rolót a legendás békéscsabai szűcsüzlet. A kínai pufi dzsekik, a fogyasztói társadalom és az utánpótlás hiányának áldozata a bolt, rengeteg vélemény érkezett, a Kékróka bezárásával kapcsolatban ezeket is összefoglaljuk.

A piacozók meglepődtek: táncba vitték őket szombat reggel - galériával, videóval

Valami itt készülődik! A piac sarkán csinos, népviseletbe öltözött fiatalok gyülekeztek, nem tudtuk mire vélni a jelenlétüket. Ám amikor a zenekar mögött fel- és bevonultak és a piactérre, azonnal minden megváltozott.

Flasmob az orosházi piacon. Szuper volt a hangulat szombaton reggel.

Fotók: A szerző felvétele

Óriási razzia indul a műanyag palackoknál, kérdéses az 50 forint

Országos razziát indít a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az ellenőrzések előterében az 50 forintos műanyag palackok állnak, valamint a környezetbarátságra utaló címkék.

A fogyasztóvédelmi hatóság a razzia során a műanyag palackokra koncentrál. Fotó: MW

Új csarnokot avatott Békésben a világ egyik vezető robotgyártó cége

Jelentős beruházással bővítette füzesgyarmati gyárát a napokban a világ egyik vezető robotgyártó cége. A KUKA mintegy 40 országban van jelen, a füzesgyarmati az egyik legfontosabb hazai gyártóegységük.

A KUKA a jövőben is épít Füzesgyarmatra, ezt bizonyítja a 6-os Csarnok átadása is. Forrás: KUKA/Facebook

Megnyílt az új fogászati centrum Békéscsabán, sorra jelentkeznek be

Komplex fogászati szolgáltatást nyújt a legkorszerűbb eszközökkel felszerelt, a legprofibb szakembereket maga mögött tudó, minap megnyitott Aviora Med fogászati centrum Békéscsabán. Diagnosztikától, fogszabályzástól a gyermek- és felnőtt fogászatig, a szájsebészetig széles a paletta. Ingyenes állapotfelmérést végeznek, konzultációt biztosítanak.

Az Aviora Med fogászati centrum már a nyitás után közkedvelt lett Fotó: Dinya Magdolna

Komplex fogászati szolgáltatást nyújt a legkorszerűbb eszközökkel felszerelt, a minap megnyitott Aviora Med fogászati centrum Békéscsabán, a dr. Becsey Oszkár utcában, frekventált, jól megközelíthető helyen, ingyenes parkolásra pedig az igatlanon belül lehetőség van.

Elstartolt a Szarvasi Szilvanapok: három színpadon dübörögnek a programok  – galériával, videóval

Három napon át pezsgő programokkal telik meg Szarvas belvárosa. A Szarvasi Szilvanapok idén is a térség egyik legnagyobb gasztronómiai és kulturális eseménye.

27. Szarvasi Szilvanapok

Fotók: Beol.hu

 

