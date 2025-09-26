szeptember 26., péntek

Csabacsűd

34 perce

Ez a nap a kukoricáról szólt a Csabacsűdön

Megrendezték a XII. Nemzetközi Kukorica Napot. Az eseményről az országgyűlési képviselő is posztolt.

Szabó Tímea

Közösségi oldalán osztotta meg Dankó Béla országgyűlési képviselő, hogy a Csabacsűdiek Baráti Köre Hagyományőrző Egyesület idén is megrendezte a Nemzetközi Kukorica Napot, amelyre a helyieket és a településre máshonnan érkező gyerekeket, felnőtteket is szeretettel várták különböző szórakoztató programokkal. A képviselő gratulációját fejezte ki az egyesületnek, mivel egy igazán színvonalas és kiváló programot hoznak létre  évről évre, ami nem kevés munkával jár.

A Kukorica Nap fővédnöke Dankó Béla országgyűlési képviselő volt. Forrás: Dankó Béla/Facebook

 A Nemzetközi Kukorica Nap Csabacsűdön már több éves hagyomány. A szeptember 20-i rendezvényen kézműves árusok portékái közül válogathattak a résztvevők, valamint egy főzőversenyre is be lehetett nevezni, sőt, „A Kukorica Nap legjobb pálinkája” díjat is el lehetett nyerni.

 

