Így erősítik a helyi közösségeket a nyertes pályázatok

Sok vendég érkezett Orosházára, a református iskolába csütörtökön. Nemzetiségek képviselői, alapítványok, egyesületek vezetői jelenlétében tartott sajtótájékoztatót Erdős Norbert. Elsőként arról a nyertes pályázatról számolt be, amiben érintett az oktatási intézmény.

Nemzetiségek képviselői és civilek érkeztek Orosházára. A szerző felvétele

A 4. számú választókerület országgyűlési képviselője a hangszerfelújítási és hangszervásárlási program kategóriában az orosházi iskola nyertes pályázatának (250 ezer forint) felhasználásáról kérdezte a megbízott igazgatót, Gulyásné Benkő Beátát.

Elhangzott, hogy a fennállásának tavaly 130 éves évfordulóját ünneplő iskola zenekart alakított diákok és pedagógusok részvételével. Nagy szükségük volt hangszerekre, hangosításra, hiszen már túl vannak több szereplésen, templomi szolgálaton.

Nemzetiségek, románok, szerbek a forrásokról

A nemzetiségi kulturális kezdeményezések kategóriában többen érintettek, a sajtótájékoztatón részt vett Mihucz György Battonyáról, ő a Román Nemzetiségi Önkormányzat elnökeként két sikeres pályázatról számolt be. A 300 ezer forintos támogatásból a Mesék román házakból című könyv született meg, a másik pályázati forrásból (400 ezer forint) pedig a Battonyán eltemetett román pap, Simion Cornea elhanyagolt síremlékét újítanák fel. Az Összefogás a Magyarországi Románokért Nemzetiségi Egyesület is nyert: a 13 nemzetiség idei gasztronómiai fesztiváljára költhetik a megnyert 400 ezer forintot – ez is elhangzott a battonyai események sorában.

Sutya Miklósné, a Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda hagyományaik ápolására készített és nyertes pályázatuk (300 ezer forint) tartalmáról mesélt és az Aranyhang nemzetiségi énekverseny támogatását szolgáló pályázat (600 ezer forint) felhasználásáról adott részletes tájékoztatást. Alapítványuk pályázott is ebben a kategóriában és 600 ezer forintot nyert. A hagyományos battonyai román viselettár bővítésére is pályázott iskolájuk, a 750 ezer forintos nyertes forrásból az eddigi 7 garnitúra nemzetiségi viselet gyarapodhat tovább.

Orosházi sajtótájékoztató pályázati sikerekről. A szerző felvétele

Sikeres pályázatok segítik a civileket is

Fosztó- Timotity Hajnalka a szerb iskola és óvoda képviseletében 3 intézményi sikerről beszélt (szerb bálra nyertek 300 ezer forintot, szerb kulturális napjukra 500 ezer forintot, művészpalántáikra 400 ezer forintot költhetnek). Szerb alapítványuk is nyert 400 ezer forintot.