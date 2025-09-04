33 perce
Így erősítik a helyi közösségeket a nyertes pályázatok
Becsengettek. Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola adott otthont annak a sajtótájékoztatónak, ahol Erdős Norbert országgyűlési képviselő civilek, nemzetiségek pályázati sikereiről számolt be. A házigazda oktatási intézmény, valamint a 4. számú választókerület más településén működő iskolák, óvodák, egyesületek, alapítványok a források felhasználásáról is beszéltek.
Sok vendég érkezett Orosházára, a református iskolába csütörtökön. Nemzetiségek képviselői, alapítványok, egyesületek vezetői jelenlétében tartott sajtótájékoztatót Erdős Norbert. Elsőként arról a nyertes pályázatról számolt be, amiben érintett az oktatási intézmény.
A 4. számú választókerület országgyűlési képviselője a hangszerfelújítási és hangszervásárlási program kategóriában az orosházi iskola nyertes pályázatának (250 ezer forint) felhasználásáról kérdezte a megbízott igazgatót, Gulyásné Benkő Beátát.
Elhangzott, hogy a fennállásának tavaly 130 éves évfordulóját ünneplő iskola zenekart alakított diákok és pedagógusok részvételével. Nagy szükségük volt hangszerekre, hangosításra, hiszen már túl vannak több szereplésen, templomi szolgálaton.
Nemzetiségek, románok, szerbek a forrásokról
A nemzetiségi kulturális kezdeményezések kategóriában többen érintettek, a sajtótájékoztatón részt vett Mihucz György Battonyáról, ő a Román Nemzetiségi Önkormányzat elnökeként két sikeres pályázatról számolt be. A 300 ezer forintos támogatásból a Mesék román házakból című könyv született meg, a másik pályázati forrásból (400 ezer forint) pedig a Battonyán eltemetett román pap, Simion Cornea elhanyagolt síremlékét újítanák fel. Az Összefogás a Magyarországi Románokért Nemzetiségi Egyesület is nyert: a 13 nemzetiség idei gasztronómiai fesztiváljára költhetik a megnyert 400 ezer forintot – ez is elhangzott a battonyai események sorában.
Sutya Miklósné, a Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda hagyományaik ápolására készített és nyertes pályázatuk (300 ezer forint) tartalmáról mesélt és az Aranyhang nemzetiségi énekverseny támogatását szolgáló pályázat (600 ezer forint) felhasználásáról adott részletes tájékoztatást. Alapítványuk pályázott is ebben a kategóriában és 600 ezer forintot nyert. A hagyományos battonyai román viselettár bővítésére is pályázott iskolájuk, a 750 ezer forintos nyertes forrásból az eddigi 7 garnitúra nemzetiségi viselet gyarapodhat tovább.
Sikeres pályázatok segítik a civileket is
Fosztó- Timotity Hajnalka a szerb iskola és óvoda képviseletében 3 intézményi sikerről beszélt (szerb bálra nyertek 300 ezer forintot, szerb kulturális napjukra 500 ezer forintot, művészpalántáikra 400 ezer forintot költhetnek). Szerb alapítványuk is nyert 400 ezer forintot.
Pusztaottlakáról érkezett a sajtótájékoztatóra Berke Mária. Ő Pusztaottlakai Románok Egyesületének az elnöke s a 400 ezer forintnak a felhasználásáról, civil közösségükről mesélt. Közösségépítés, az elszármazottak és a helyben élők összefogása a cél. Az anyanyelv megőrzését az anyaországban tett kirándulások is segíthetik – tette hozzá.
A sajtótájékoztatón a roma nemzetiségi önkormányzatok számára kiírt és azon nyertes forrásokról is szó volt. Gádorosról Pisont András képviselte a roma nemzetiséget. Két pályázatukat már le is zárták. A 600 ezer és 800 ezer forint értékű támogatás a roma fiatalok beintegrálását szolgálta, sokszínű programokkal.
Szlovákok és sokszínű programjaik
- Karkus Jánosné a Komlósi Néptánc Egyesületet és a Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítványt képviselve elmondta, két sikeres pályázatukat, a 600 ezer illetve 300 ezer forintos forrást miként használták fel.
- A szintén Tótkomlósról érkezett Jeszenszky-Paulovicsné Kurunczi Olga a helyi szlovák önkormányzat (350 ezer forint) és a Komlósi Szlovákok Szervezete (300 ezer forint) által nyert pénznek olyan programokon való hasznosítását említette céljuknak, ahol szinte minden generáció számára kínálnak szórakozást. Kulturális és nyelvi hagyományaik megőrzésére különösen nagy hangsúlyt fektetnek.
- Zelman Ferenc, a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója-Szövetsége képviseletében az elnyert 900 ezer forint kapcsán elmondta, szlovákiai tanulmányúton jártak.
- A Komlósi Szlovákokért Alapítvány pedig októberben tervezi a nyert 500 ezer forintos pályázati forrást szerbiai tanulmányútjára felhasználni.
A nyár még nem hajlandó visszavonulni, de vajon meddig tart a meleg?