Madárvilág

1 órája

Meglepetés: a kóborló ragadozó Békésben lett fészekrakó

A természet mindig tartogat meglepetéseket. Ízlelgessük ennek az új költőfajnak a nevét mifelénk: kuhi.

Csete Ilona
Meglepetés: a kóborló ragadozó Békésben lett fészekrakó

Fiókás fészekalj Fotó: Horváth Éva

Új költőfajjal bővült a hazai fészkelők listája. A Körös-Maros Nemzeti Park már korábban beszámolt arról, hogy 2022 óta egy hazánkban igen ritka kóborlónak számító ragadozó madár, a kuhi megjelent több alkalommal errefelé. Idén nyáron fészket is rakott és sikeresen költött hazánk legújabb fészkelő madarává előlépve. Érdekesség, hogy mindig a nemzeti park kardoskúti Fehértó részterületén került elő. Sokáig csupán egyetlen példányt regisztráltak a szakemberek. Idén májusban újra feltűnt a faj és többször látták, fényképezték. A ragadozómadár-védelmi szakemberek a nyáron felfedezték a fészkét, az említett területen egy kis facsoportban. A négy tojásos fészekaljából végül két fióka kikelt – számoltak be a nemzeti park honlapján. A fiókák ornitológiai jelölő gyűrűket is kaptak, a két kifejlett madarat is sikerült megjelölni.

 

 

