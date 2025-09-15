szeptember 15., hétfő

A puszta ördöge

1 órája

Porördögök táncolnak a szikes tó medrében – lenyűgöző fotók

Címkék#Fehértó#környezet#porördög#szél

Mi lehet ez a fehér, átláthatatlan függöny a puszta messzeségében? A fotós jókor volt, jó helyen, a nemzeti park Fehértó részterületén: a szikes puszta produkál ilyet szeles időben.

Csete Ilona

Szeles időben fehér porfelhőként távozik a sziksó a Fehértó medréből. A szeles napokon érdekes jelenségeket figyeltek meg a Körös-Maros Nemzeti Parkban lévő kardoskúti Fehértónál.

A nemzeti park területén szélfúvás
A nemzeti park területén a Fehértónál szélfúvás. Fotó: Palcsek István

A légáramlatok kétféle módon – erős széllel és porördögök keletkezésével – fújták ki a száraz tómeder aljáról a fehér sziksót és takarították ki onnan a felgyülemlett szerves anyagokat. A szikes tavak életében jelentős szerepet játszik a légmozgás, a szél. Vannak olyan szikes tómedrek is, amelyek a szél által kifújt, úgynevezett szélbarázdákban alakulnak ki.

A nemzeti park területén porördögök táncát fotózták

Jellemzően ezek a szikes tavak egy nyílt, fátlan környezetben, pusztai környezetben találhatók, ahol nincsen semmi, ami útját állná az erős légmozgásnak – írták a nemzeti park honlapján sok egyéb érdekesség mellett.

portölcsér
Több portölcsérnek a táncát is megfigyelhették a Fehértó környezetében. Fotó: Palcsek István

A szikes tavak időszakos vízállások, tehát az év egy részében van bennük víz, máskor szárazak. Amikor vízborítás van a mederben, akkor is erős a szélnek a hatása. Egyrészt a tólengés által erodálódnak a partok, a szél tehát ezáltal is formálja a szikes tavak medrét, másrészt ezt a sekély vizet folyamatosan zavarosan tartja. Nyáron, amikor a szikes tavak kiszáradnak, akkor is látványos a szélnek a munkája: a kiszáradt aljzatokon nemcsak a felszínen kivált sziksót, hanem a növényi és állati eredetű szerves anyagokat is eltávolítja az iszapfelszínről.

tölcsérek
A nagyobb, erősebb tölcséreknek a magassága akár a több tíz métert is elérte. Fotó: Palcsek István

Szikes tavak szeles időben ilyesmire képesek

Ez a tónak egy tisztulási folyamata, így a szél tehát hozzájárul ezeknek az időszakos sekély tavaknak a kedvező ökológiai állapotához.

Augusztus végén erős déli légáramlat idején tapasztalták a kardoskúti Fehértónál, hogy igen nagy mennyiségben fújta ki az erős szél a tómeder felszínén felhalmozódott sziksót. Később, szeptember első napjaiban, az anticiklonos időjárásban pedig a porördögök látványos keletkezése volt az, ami ugyanezt eredményezte.
 

 

 

