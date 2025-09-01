szeptember 1., hétfő

Madárvilág

2 órája

Időjárásváltozásra figyelmeztetnek a szélkiáltók, mi jöhet még?

Találós kérdés: a szélkiáltó honnan kapta a nevét?

Csete Ilona

A nagy póling Európa legnagyobb partimadara. Hazánkban csak kis számban költ, inkább átvonuló faj, tavasszal és ősszel jelenik meg.

szélkiáltók Kardoskúton
Póli-póli kiáltásukról lehet őket megismerni. Fotó: KMNP

Kardoskúton is rendszeresen láthatunk a nyári hónapokban nagy pólingokat – olvasható a nemzeti park honlapján. Idén a legnépesebb csapat 25 példányból állt. A tó körüli legelőkön, kaszálókon rovarokkal, férgekkel, csigákkal, növényi részekkel, bogyókkal, magvakkal táplálkoznak, a déli órákban elhúzódva pihennek.

A nagy pólingoknak hosszú, lefelé hajló csőrük és barnás, keresztsávos tollazatuk van. Leginkább a „póli-póli” hangzású kiáltásukról lehet megismerni őket. A népnyelv szélkiáltóknak is nevezi ezeket a madarakat, mert a megfigyelések szerint, amikor megérkeznek, akkor hamarosan az esős, szeles időszak is beköszönt.

 

 

 

 

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
