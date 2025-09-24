A juhász, aki kétszáz éves hagyományként őrzi a mesterség tradícióját

Jelentős elismerésben részesült a Nemzeti Parki Termék Védjegyes termelő. A Körös-Maros Nemzeti Park honlapja arról számolt be, hogy a 82. alkalommal megrendezett Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár (OMÉK) idén is sok látogatót vonzott Budapesten.

A juhászok: Kiss Miklós, Dani János, Varga István – a pásztorélet bemutatói a Fehértó napokon. Fotó: A szerző felvétele

A nemzeti park területén a juhászat tradícióját őrzi

– A grandiózus bemutatón többek között átadtak szakmai díjakat, kitüntetéseket. Idén első alkalommal a Nemzeti Parki Termék Védjegyes termelők kitartó munkáját is elismerte dr. Nagy István agrárminiszter. Kiemelkedő Nemzeti Parki Termék Védjegyes Termelő-díjat kapott Dani János György és családja, akik kétszáz éves hagyományként őrzik a juhászat tradícióját a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság működési területén fenntartott és legeltetett cigája törzstenyészettel. A tejet nagyanyáik receptje alapján juhgomolyának, juhtúrónak és ordának dolgozzák fel.

Dani János és felesége a díjátadón. Fotó: KMNP

A juhász és családja kapta a szakmai díjat

Termékeik hosszú évek óta Nemzeti Parki Termék Védjeggyel rendelkeznek. Munkásságuk szép példája a hagyományos tájhasználat megőrzésének.

Dani János olvasóink, sőt, a kardoskúti Fehértó napok látogatóinak is jó ismerőse. Ő is azok közé a juhászok közé tartozik, akik a pásztorélet bemutatását segítik ezeken a rendezvényeken. Mi is egy ilyen programon találkoztunk vele.