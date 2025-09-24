szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

24°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elismerés

38 perce

A juhász, aki kétszáz éves hagyományként őrzi a mesterség tradícióját

Címkék#Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság#juhászat#hagyomány#tradíció

Micsoda elismerés! A Körös-Maros Nemzeti Park, Nemzeti Parki Termék Védjegyes termelője, egy megtisztelő díjat kapott. A juhászt jól ismerjük.

Csete Ilona

Jelentős elismerésben részesült a Nemzeti Parki Termék Védjegyes termelő. A Körös-Maros Nemzeti Park honlapja arról számolt be, hogy a 82. alkalommal megrendezett Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár (OMÉK) idén is sok látogatót vonzott Budapesten.

A juhászok a Nemzeti Parkban
A juhászok: Kiss Miklós, Dani János, Varga István – a pásztorélet bemutatói a Fehértó napokon. Fotó: A szerző felvétele

A nemzeti park területén a juhászat tradícióját őrzi

– A grandiózus bemutatón többek között átadtak szakmai díjakat, kitüntetéseket. Idén első alkalommal a Nemzeti Parki Termék Védjegyes termelők kitartó munkáját is elismerte dr. Nagy István agrárminiszter. Kiemelkedő Nemzeti Parki Termék Védjegyes Termelő-díjat kapott Dani János György és családja, akik kétszáz éves hagyományként őrzik a juhászat tradícióját a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság működési területén fenntartott és legeltetett cigája törzstenyészettel. A tejet nagyanyáik receptje alapján juhgomolyának, juhtúrónak és ordának dolgozzák fel.

Dani János és felesége
Dani János és felesége a díjátadón. Fotó: KMNP

A juhász és családja kapta a szakmai díjat

Termékeik hosszú évek óta Nemzeti Parki Termék Védjeggyel rendelkeznek. Munkásságuk szép példája a hagyományos tájhasználat megőrzésének.

Dani János olvasóink, sőt, a kardoskúti Fehértó napok látogatóinak is jó ismerőse. Ő is azok közé a juhászok közé tartozik, akik a pásztorélet bemutatását segítik ezeken a rendezvényeken. Mi is egy ilyen programon találkoztunk vele.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu