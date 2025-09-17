Ekkora forrás még sosem állt a civil szervezetek rendelkezésére

A Kornélia Étteremben rendezett fórumon Herczegné Számel Annamária, a Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szakmai vezetője köszöntötte a megjelenteket, akik szerte a vármegyéből érkeztek. Kiemelte, hogy akkora forrás még sosem állt a civil szervezetek rendelkezésére, mint amire 2026-ban a Nemzeti Együttműködési Alap által pályázni lehet majd. Beszédében egyúttal minden résztvevőt arra buzdított, hogy adja be pályázatát.

Szakmai tájékoztató fórumot tartottak a Nemzeti Együttműködési Alap 2026-os pályázati lehetőségeiről a civil szervezetek számára Békéscsabán. Fotó: Vincze Attila

A Nemzeti Együttműködési Alap pályázatai kiváló lehetőségeket biztosítanak a civilek számára

Dr. Bódi Beáta, a Békés Vármegyei Kormányhivatal igazgatója arról beszélt, hogy a hétfői nem csak egy szakmai találkozó, hanem egyben a közösségi erő ünnepe, amelyet a civilek jelentenek mindenki számára. Mint mondta, a civilek a társadalom lelke, ők azok, akik nap mint nap szívvel, lélekkel azon dolgoznak, hogy a közösségek erősebbek, biztonságosabbak, kulturálisan gazdagabbak legyenek. Tovább szerinte ők azok, akik felkarolják a rászorulókat, vigyáznak a környezetünkre, vagy éppen ápolják hagyományainkat, valamint lehetőségek biztosítanak arra, hogy mind az idősek, mind a fiatalok otthonra találjanak.

– Békés vármegyében az együttműködés szelleme egyre erősebb, ami hozzájárul ahhoz, hogy sok értékes szervezett program és közösség formálja a mindennapjainkat. A NEA-s pályázatok nemcsak anyagi támogatást, hanem eszközt is biztosítanak a civil szervezetek számára, hogy ötleteiket, munkáikat megvalósítsák a közösség érdekében, hozzájárulva a vármegye gazdagodásához – hangsúlyozta.

Szakmai előadásokat is tartottak

A fórum résztvevői összesen három szakmai előadást hallgathattak meg a rendezvényen: kettőt Papp Zoltán pályázatírótól, projektmenedzsertől, civil pénzügyi szakértőtől, valamint egyet Szatmári Júlia, a Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ pályázati tanácsadója tartott az érdeklődők számára.