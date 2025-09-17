szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

19°
+28
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kiváló lehetőségek

48 perce

Ekkora forrás még sosem állt a civil szervezetek rendelkezésére

Címkék#pályázat#Békés Vármegyei Kormányhivatal#ötlet#szervezetek#munka#fórum

Tájékoztató fórumot tartottak hétfőn a Békés vármegyei civil szervezetek számára Békéscsabán. A rendezvény résztvevői a Nemzeti Együttműködési Alap 2026-os pályázati lehetőségeivel ismerkedhettek meg.

Vincze Attila

A Kornélia Étteremben rendezett fórumon Herczegné Számel Annamária, a Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szakmai vezetője köszöntötte a megjelenteket, akik szerte a vármegyéből érkeztek. Kiemelte, hogy akkora forrás még sosem állt a civil szervezetek rendelkezésére, mint amire 2026-ban a Nemzeti Együttműködési Alap által pályázni lehet majd. Beszédében egyúttal minden résztvevőt arra buzdított, hogy adja be pályázatát.

Szakmai tájékoztató fórumot tartottak a Nemzeti Együttműködési Alap 2026-os pályázati lehetőségeiről
Szakmai tájékoztató fórumot tartottak a Nemzeti Együttműködési Alap 2026-os pályázati lehetőségeiről a civil szervezetek számára Békéscsabán. Fotó: Vincze Attila

A Nemzeti Együttműködési Alap pályázatai kiváló lehetőségeket biztosítanak a civilek számára

Dr. Bódi Beáta, a Békés Vármegyei Kormányhivatal igazgatója arról beszélt, hogy a hétfői nem csak egy szakmai találkozó, hanem egyben a közösségi erő ünnepe, amelyet a civilek jelentenek mindenki számára. Mint mondta, a civilek a társadalom lelke, ők azok, akik nap mint nap szívvel, lélekkel azon dolgoznak, hogy a közösségek erősebbek, biztonságosabbak, kulturálisan gazdagabbak legyenek. Tovább szerinte ők azok, akik felkarolják a rászorulókat, vigyáznak a környezetünkre, vagy éppen ápolják hagyományainkat, valamint lehetőségek biztosítanak arra, hogy mind az idősek, mind a fiatalok otthonra találjanak.

– Békés vármegyében az együttműködés szelleme egyre erősebb, ami hozzájárul ahhoz, hogy sok értékes szervezett program és közösség formálja a mindennapjainkat. A NEA-s pályázatok nemcsak anyagi támogatást, hanem eszközt is biztosítanak a civil szervezetek számára, hogy ötleteiket, munkáikat megvalósítsák a közösség érdekében, hozzájárulva a vármegye gazdagodásához – hangsúlyozta.

Szakmai előadásokat is tartottak

A fórum résztvevői összesen három szakmai előadást hallgathattak meg a rendezvényen: kettőt Papp Zoltán pályázatírótól, projektmenedzsertől, civil pénzügyi szakértőtől, valamint egyet Szatmári Júlia, a Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ pályázati tanácsadója tartott az érdeklődők számára.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu