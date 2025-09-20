Nem mindennapi állításokat fogalmazott meg Menczer Tamás a Harcosok órájában

A Magyar Nemzet beszámolója alapján Menczer Tamás nem fogta vissza magát a Harcosok órája élő adásában. „Extrém sportként” jellemezte, hogy rendre vitába bocsátkozik a balliberális sajtó munkatársaival, akik nem szívesen szembesülnek válaszaival.

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója

A politikus arról beszélt, hogy a digitális tér átrendeződésére válaszként alapították meg a Harcosok klubját és a digitális polgári köröket, amelyek ma már százezres közösséget alkotnak.

Kijelentette: az ellenzéki közvélemény-kutatások torzítanak, a valóságban viszont a kormánypártiak erősödnek. Beszélt arról is, hogy a Digitáis Polgári Körökhöz egyre többen csatlakoznak, példaként a buda környéki kört említette, amelyben ötszáz fő mellett ismert művészek – például Kautzky Armand és Pataky Attila – is aktívan részt vesznek.

Menczer felháborítónak nevezte, hogy a baloldal politikai tőkét próbált kovácsolni a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány halálából.

A választásokról szólva optimistán zárta beszédét: „még kétszáz nap van hátra, de nyerünk, ahogy szoktunk”.

