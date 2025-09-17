Októbertől nem fizetnek adót: jó hírt kaptak az édesanyák

szeptember 17., szerda

Októbertől egy sokak által várt adókedvezmény válik valósággá az édesanyáknak, akik legalább három gyermeket nevelnek. A NAV közleményében tisztázta a részleteket.

Beol.hu

Október 1-től mentesülnek a személyi jövedelemadó fizetése alól azok az édesanyák, akik legalább három gyermeket nevelnek, és meghatározott típusú, munkából származó jövedelemmel rendelkeznek – például munkabérrel. Aki már az októberi jövedelmét is adómentesen szeretné megkapni, annak célszerű minél előbb benyújtani a megfelelő adóelőleg-nyilatkozatot, melyet legegyszerűbben a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásán (ONYA) keresztül lehet beadni.

A NAV közleménye: Adóelőleg-nyilatkozat októbertől
NAV – Adóelőleg-nyilatkozat októbertől.Fotó: Illusztráció - Shutterstock

A NAV tisztázta, kiknek jár az adómentesség

A NAV leszögezte: a jogosultság kiterjed minden olyan nőre, aki legalább három olyan gyermeket nevel, aki

– vér szerinti vagy örökbefogadott –, akik után családi pótlékot kap, vagy legalább 12 évig jogosult volt rá. Tehát azok az anyák is élhetnek ezzel a kedvezménnyel, akik már felnőtt gyermekeik után korábban jogosultak voltak a juttatásra.

A kedvezmény többféle jövedelemtípusra vonatkozik, így például

  • munkaviszonyból származó bérre,
  • vállalkozói kivétre,
  • megbízási jogviszonyból származó díjazásra,
  • őstermelői tevékenységből szerzett jövedelemre is.

Ez azt jelenti, hogy a három vagy több gyermeket nevelő édesanyák ezekből a jövedelmekből teljes szja-mentességet élveznek.

Fontos tudni, hogy ez az adókedvezmény elsőbbséget élvez minden más kedvezménnyel szemben. Ha a családban három gyermek után jelenleg is jár a családi pótlék, akkor a családi kedvezmény havi összege elérheti a 990 000 forintot, ami akár 148 500 forint havi adómegtakarítást is jelenthet. Amennyiben a szülők ezt az összeget az adóalapból nem tudják teljes mértékben érvényesíteni, akkor a fennmaradó részt családi járulékkedvezményként is felhasználhatják.

Aki év közben szeretne élni a háromgyerekes anyák adókedvezményével, annak új adóelőleg-nyilatkozatot kell benyújtania a munkáltatójához vagy kifizetőjéhez. Ez október 1-től a legkényelmesebben az ONYA felületén végezhető el, és így már a novemberben érkező októberi fizetés is adómentessé válhat. Természetesen az adókedvezmény a 2025-ös személyi jövedelemadó-bevallásban is visszaigényelhető egy összegben, amennyiben év közben nem éltek vele.

 

 

